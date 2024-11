Mortal Kombat 2 fikk sjokkerende (ikke så sjokkerende) R-klassifisering

HQ

Like sikkert som at solen står opp i øst og går ned i vest, og at årstidene avløser hverandre, kan vi alltid stole på at et Mortal Kombat -prosjekt får den mest modne graderingen som er mulig. Ikke overraskende fortsetter denne trenden nok en gang med 2025s live-actionfilmoppfølger, Mortal Kombat 2, ettersom filmens rating nå er avslørt, der vi også får vite litt om hva vi kan forvente oss.

I henhold til Filmratings.com er det bemerket at Mortal Kombat 2 vil ha en R-klassifisering, og årsaken til det er "sterk blodig vold og blod, og språk". I hovedsak ser det ut som om vi er i butikken for en autentisk Mortal Kombat opplevelse igjen når denne filmen kommer om nesten 11 måneder 24. oktober 2025.

Hva håper du å se i Mortal Kombat 2 filmen?