Mortal Kombat 2 Regissøren snakker om en mulig tredje film: «Vent og se

HQ

For noen måneder siden hadde « Mortal Kombat 2 premiere på kino og viste seg å bli en middels suksess (til tross for en utmerket åpning) når man ser på kasseinntektene. Til dags dato har den generert litt under 130 millioner dollar i billettsalg, noe som sannsynligvis ikke betyr så mye for seriens fremtid på kino. Men det finnes et lyspunkt, nemlig at mange filmer i dag ser ut til å hente en stor del av inntektene sine fra on-demand- og hjemmevisningsplattformer, noe som betyr at fremtiden til Mortal Kombat på kino fortsatt er uavklart.

I et intervju med JoBlo snakket regissør Simon McQuoid nylig om fremtiden til filmserien og om det vil komme en tredje film eller ikke. Selv om han ikke ga et konkret svar, uttrykte han at en beslutning ennå ikke er tatt, siden filmens fulle «livssyklus» ikke har spilt seg ut ennå.

«Jeg tror livssyklusen til denne filmen må spille seg helt ut før noe kan uttales offisielt. Så jeg vil si: vent og se.»

Det McQuoid derimot snakket ganske mye om, var fremtiden til Mortal Kombat generelt, og regissøren forklarte at Ed Boon og folkene hos NetherRealm har mange ideer og planer klare for flere kapitler i sagaen.

«Ut fra de små glimt Ed har gitt meg av hva som kommer, er det veldig spennende det de har på gang. Jeg kan ikke røpe noe – det ville være feil av meg – men det de har på gang er ganske spennende. Jeg tror det neste de gjør kommer til å bli ganske spennende.»

For mer om * Mortal Kombat 2*, kan du lese vår anmeldelse av filmen her, og også klikke deg inn her for å se Boons teaser om over 10 filmer, samt hvem stjernene bak Kitana og Jade gjerne vil kjempe mot i serien.