Mortal Kombat 2s Johnny Cage har sin egen IMDb-profil

Mortal Kombat 2 Mortal Kombat 2 bringer tilbake en rekke av seriens favoritter, samt nye ansikter fra spillene på det store lerretet. Karl Urban skal spille den tidligere D-listeskuespilleren Johnny Cage i Mortal Kombat 2, som nå har fått en parodiert IMDb-profil.

Som fanget av TheGamer, viser Cages profil på IMDb filmer som Uncaged Fury, Hard to Cage, The Gist of My Fist, Rebel Without a Cage, Cool Hand Cage og Caged Rage, som alle har en 6,9-vurdering, noe som - spøk til side - faktisk ikke er så ille.

Synd at Ninja Mime ikke er nevnt. Profilen eksisterer for øyeblikket bare som et skjermbilde i stedet for en faktisk IMDb-side, men er likevel fullpakket med vitser, inkludert hans ukjente alder og en annonse for hans eget solbrillemerke.

Mortal Kombat 2 Ninja Mime kommer på kino 24. oktober 2025.