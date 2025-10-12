Mortal Kombat 3 offisielt bekreftet av Warner Bros

En tredje Mortal Kombat-film er offisielt på trappene. Noe som er offisielt bekreftet av Warner og New Line, til tross for at oppfølgeren til den fire år gamle rebooten fortsatt venter på kinopremiere.

Nyheten ble kjent under NYCC i helgen da manusforfatter Jeremy Slater gikk på scenen sammen med noen av skuespillerne og mannskapet og avslørte at han har blitt hyret inn for å skrive et nytt manus til en tredje film. Et tydelig signal fra Warner om at de tror på franchisen og at fremtiden er sterk.

Under panelet på NYCC sa Slater :

"Våre venner hos New Line og Warner Bros. er så fornøyde med denne filmen. De er så begeistret. De er så overbevist om at det er en gigantisk fanbase som venter på den, at de allerede har hyret meg til å begynne å skrive neste del av Mortal Kombat."

Det er selvfølgelig sparsomt med detaljer, og bortsett fra det faktum at Slater har blitt hyret inn for å skrive et nytt manus, er det lite annet kjent. Forhåpentligvis vil dette bety flere spennende kamper i Outworld, og enda flere karakterer fra seriens dype liste.

Er du klar for en ny runde med Mortal Kombat?