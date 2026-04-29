Mortal Kombat: Legacy Kollection legger endelig til Krossplay i en ny oppdatering

Hvis du er lei av å spille mot folk fra din egen plattform, er det nå mulig å spille Krossplay på Mortal Kombat: Legacy Kollection. Nettspill på tvers av plattformer er tilgjengelig via spillets nettinnstillingsmeny, og vil være slått av som standard, men kan slås på ved å trykke på en knapp.

Dette er den viktigste nyheten fra oppdateringen som ble sluppet i går av Digital Eclipse og Atari. Nye online-moduser, tekniske forbedringer og feilrettinger er over hele oppdateringsnotatene. For det første kan du nå spille 2-mot-2-kamper online i spill som støtter dem, der de en gang bare var tilgjengelige offline. Hvis du vil ta drømmelaget ditt til det høyeste nivået av spill utenfor sofaen, kan du nå gjøre det.

Av tekniske forbedringer støttes nå variabel oppdateringsfrekvens som et valgbart alternativ i innstillingene, slik at du kan få en mer nøyaktig gjengivelse av den opprinnelige arkadeopplevelsen. Når det gjelder feilrettinger, ser vi at indikatoren for tilkoblingsstyrke i onlinespill har blitt fikset, i tillegg til Kombat Kard-repriser som forsvinner, og manglende lokalisert tekst.

Dette er sterke skritt mot å gjøre Mortal Kombat: Legacy Kollection til en tittel som kommer til å holde seg rundt, ettersom det å holde et blomstrende online-fellesskap betyr at spillerne ikke kommer til å kjede seg av offline-modus og hoppe av skipet. Det er imidlertid verdt å merke seg at det er en liten advarsel til alt det positive i oppdateringen, og det er i skrivende stund, online spill for Mortal Kombat 4 og spill på tvers av plattformer for Mortal Kombat Trilogy støttes ikke for Nintendo Switch på grunn av tekniske begrensninger. Ellers er Krossplay ditt å leke med.