Mortal Kombat II byr på mer action, humor og dødelighet i splitter ny trailer

Warner Bros gir jernet i denne nye traileren til den etterlengtede Mortal Kombat-oppfølgeren, og denne gangen er det Johnny Cage som står i rampelyset.

Som forventet er det like deler brutal action og sylskarp humor, og denne nye traileren gir oss en forsmak på hva som venter oss - fra spektakulære kamper til muskuløse karakterer i (la oss være ærlige her) ganske fantastisk nerdete kostymer. Kort sagt, den omfavner alt som virkelig ER Mortal Kombat, og det føles helt riktig.

Filmen fortsetter historien om Earthrealm-krigerne som blir tvunget til å møte trusselen fra Outworld og dens hersker Shao Kahn. En storslått premiere venter på forsommeren, og det ser ut til at kritikerne av den første filmen, som ofte føltes altfor alvorlig for sitt eget beste, tydeligvis har blitt lyttet til. Sjekk ut den nye traileren nedenfor.

Gleder du deg til Mortal Kombat 2?