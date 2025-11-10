Mortal Kombat lanserer Elder God Bundle som inneholder 3 spill og alle DLC-ene deres

HQ

Nå som Mortal Kombat 1 har avviklet større støtte i noen måneder, og ikke vil få noe nytt historieinnhold eller DLC, ser det ut til at NetherRealm går videre til sitt neste store prosjekt. I mellomtiden får vi imidlertid en pakke som er stor nok til å utfordre de eldste gudene, som inneholder tre spill og alle DLC-ene deres.

Mortal Kombat: Elder Gods Bundle er tilgjengelig nå i PlayStation-, Xbox- og Steam-butikkene. Den koster £69.99, og kommer med Definitive Edition av Mortal Kombat 1, Ultimate Edition av Mortal Kombat 11, og Mortal Kombat XL. Selv om Mortal Kombat X er et tiår gammelt på dette tidspunktet, føles det som en ganske rimelig pris å ha tre betydelige MK-opplevelser for prisen av en AAA-utgivelse i dag. Hvis du på en eller annen måte har hoppet over et av disse spillene, eller bare ønsker å plukke opp hver bit av DLC på et praktisk sted, har du sjansen nå.

Vi venter fortsatt på å få vite hva NetherRealm Studios jobber med neste gang. Akkurat nå er fansen tydelig i sitt ønske om en ny Injustice, og mens introduksjonen av DCU virker som et perfekt tidspunkt å bringe disse karakterene inn i et kampspill, er Mortal Kombat fortsatt NetherRealms brød og smør.