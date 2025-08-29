Mortal Kombat: Legacy Kollection: Et kjærlighetsbrev til kampspillserien

Digital Eclipse er en av de mer unike utviklerne, fordi de ikke bare lager en rekke originale indietitler, typisk med en pikselert kunstretning, men de fungerer også som bevaringsspesialister og tilbyr en autentisk måte å oppleve noen av de største videospillinnovasjonene gjennom tidene på. Dette initiativet har ført til Llamasoft: The Jeff Minter Story, Atari 50: The Anniversary Collection, Disney Classic Games Collection, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection og utallige andre. Et av de kommende prosjektene som passer inn i dette temaet, er Mortal Kombat: Legacy Kollection, en tittel som i utgangspunktet samler mange av de originale Mortal Kombat -opplevelsene og presenterer dem på moderne systemer, men slik de opprinnelig så ut og spilte.

Totalt snakker vi om over 20 Mortal Kombat spill, hvorav de fleste ble lansert på 90-tallet. Her finner du kjente fanfavoritter som Mortal Kombat 2, men også mer obskure varianter av disse spillene, og til og med de forskrudde spinoffene som aldri fikk særlig oppmerksomhet blant fansen, inkludert Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero, og alle disse blir servert i sin opprinnelige form, med vanskelighetsgrad og finurlig design helt intakt.

Hvis du noen gang har lurt på hvordan Mortal Kombat har forandret seg opp gjennom årene, hvordan serien spilte annerledes på Game Boy, Super NES, Sega Genesis, Game Gear, arkademaskiner og mye mer, så har denne samlingen alle svarene og litt til. Det er den ultimate feiringen av den elskede kampspillserien, et kjærlighetsbrev til merkevaren som er forsterket og forsterket med massevis av opptak bak kulissene og utdrag fra NetherRealm som utforsker hvordan disse titlene ble en realitet, og som kaster lys over karakterene som aldri kom med, versjonene som aldri fikk fotfeste og de mytiske hemmelighetene som grep så mange i en tid før Internett fjernet enhver sky av tvil.

Mortal Kombat: Legacy Kollection er nok en gang Digital Eclipse på sitt beste. Det er en autentisk og morsom måte å oppleve videospillhistorien på, om enn med noen få, men verdsatte, moderne oppgraderinger. Brukergrensesnittet er forbedret, og viser nå de ulike trekkene for hver figur og til og med hvordan du utfører fataliteter, slik at du ikke trenger å notere alt på papir eller huske de respektive inngangene. Det finnes måter å få tilgang til noen av de mer utfordrende hemmelighetene, som å låse opp Noob Saibot og den berømte kampen mot Reptile, pluss nyttige justeringer som gjør noen av de mer krevende spillene mindre overveldende, som en glidebryter for tusen liv i Mythologies: Sub-Zero, slik at du ikke vil kaste kontrolleren din på TV-en når du dør og må starte fra bunnen av for ørtende gang til tross for at du ikke forlater startområdet. Igjen, temaet med dette spillet er autentisk representasjon kombinert med faktisk nyttige justeringer, hvorav mange har blitt utført ved å finjustere den faktiske kildekoden til de forskjellige spillene, noe som betyr at selv om de er endret, er dette fortsatt veldig mye de originale titlene du spiller.

Med timevis av dokumentarfilm og tonnevis av bilder og kunstverk fra Mortal Kombats tilblivelse og vekst på 90-tallet, pluss utallige, riktignok lignende, men også unike versjoner av disse berømte spillene, er Mortal Kombat: Legacy Kollection i ferd med å bli et virkelig flott tilskudd for alle som er interessert i spillhistorie og hva som lå til grunn for å lage en slik hit for tre tiår siden. Ettersom mange av disse spillene enten er utilgjengelige i dag, eller har gått tapt i tidens annaler (eller i det minste var det...), er dette et prosjekt som Mortal Kombat fans ikke kan gå glipp av, og som ganske enkelt er Digital Eclipse som gjør det de gjør best nok en gang.

