Mortal Kombat: Legacy Kollection kunngjorde

Hvis du liker Mortal Kombat, er det noe veldig fint å se frem til i 2025. Mortal Kombat: Legacy Kollection er kunngjort for PC, PlayStation, Switch og Xbox - og er et forsøk på å tilby stort sett alle de viktige eldre spillene for moderne formater - inkludert bærbare titler. De skriver følgende :

Her er en liste over spillbare spill vi har annonsert så langt - og flere er på vei.



Mortal Kombat - 1992: Arkade, SNES, Genesis, Game Boy, Game Gear



Mortal Kombat II - 1993: Arkade, SNES, Genesis, Game Boy, 32X



Mortal Kombat 3 - 1995: Arkade, SNES, Genesis



Ultimate Mortal Kombat 3 - 1995: Arkade, SNES



Mortal Kombat 4 - 1997: Arkade



Mortal Kombat Advance - 2001: Game Boy Advance



Mortal Kombat: Deadly Alliance - 2002: Game Boy Advance



Mortal Kombat: Tournament Edition - 2003: Game Boy Advance



???



Det ser ut til å være en solid samling, og om noen av de mer moderne titlene er inkludert er fortsatt uklart ettersom det er mer som skal avsløres. Digital Eclipse vil også tilby nye måter å få tilgang til spillenes hemmeligheter på, men de har ennå ikke kunngjort hva dette betyr. Hvis du er nysgjerrig på mer informasjon om utgivelsen, kan du se traileren nedenfor. Mortal Kombat: Legacy Kollection er planlagt utgitt senere i 2025. Hvilken Mortal Kombat-tittel er din favoritt?