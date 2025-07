Mortal Kombat: Legacy Kollection sin utgivelsesdato avslørt før planlagt

HQ

Det ser ut til at det kommende Mortal Kombat: Legacy Kollection har fått sin utgivelsesdato lekket. Og av Xbox, ikke mindre. Samlingen kommer med en rekke eldre Mortal Kombat-titler, og gir tilgang til onlinespill, hemmelige karakterer med et tastetrykk, informasjon bak kulissene, lore og mer.

For fans av Mortal Kombat virker det som en herlig bit av nostalgi, og mange har holdt øynene på butikksidene for å se når det kan slippes. En fan med ørneøyne fanget en utgivelsesdato på Xboxs butikkside som pekte på 30. september i år. Andre har funnet den 29. september, ettersom det ser ut til å være avhengig av hvor du er i verden.

Den nåværende teorien er at Xbox lot utgivelsesdatoen slippe litt tidlig, og at utgivelsesdatoen vil bli avslørt riktig på EVO, som starter denne fredagen i USA. Det er mulig at dette kan komme med kunngjøringen av flere funksjoner eller til og med flere spill lagt til i samlingen, selv om dette bare er spekulasjoner. Men filstørrelsen på 16 GB får noen fans til å tro at det er mer enn det som møter øyet.