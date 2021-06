Mortal Kombat Legends: Battle for the Realms har fått dato og omslag

For en uke siden avslørte The Hollywood Reporter at Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge får en oppfølger, men kunne bare si at den ville komme i løpet av sommeren. Det tok ikke lang tid før vi fikk vite noe mer spesifikt.

Mortal Kombat-skaperen Ed Boon kan fortelle at Mortal Kombat Legends: Battle for the Realms vil slippes både digitalt og fysisk den 31. august. Samtidig har han også gitt oss omslaget til 4K-utgaven.