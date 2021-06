Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge får oppfølger

Warner Bros. har rukket å lage noen filmer basert på Mortal Kombat gjennom årene, så det var ikke ekstremt overraskende da de i fjor ga oss en ny animasjonsfilm kalt Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge. Gledelig nok viste det seg at denne ikke er så verst, noe selskapet tydeligvis var klart over.

The Hollywood Reporter har fått æren av å avsløre at en oppfølger til Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge er på vei, og vil faktisk ha premiere allerede senere i sommer. De aller fleste skuespillerne kommer tilbake i det som heter Mortal Kombat Legends: Battle of the Realms, samtidig som at Matthew Mercer er Stryker og Smoke, Bayardo De Murguia er Sub-Zero, Matt Yang King er Kung Lao, Debra Wilson er D'VorahPaul Nakauchi er Lin Kuei Grandmaster og Emily O'Brien er Jade.