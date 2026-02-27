Mortal Kombat-skaperen er interessert i å bringe tilbake Killer Instinct

HQ

Mortal Kombat 1 solgte godt, men levde likevel ikke helt opp til Warner Bros. sine forventninger, og støtten ble avviklet før planen. Dessverre vet vi ikke hva NetherRealm Studios har jobbet med siden den gang, men mange tror det er et nytt Injustice, deres populære DC-kampserie, noe som ville gitt mening med tanke på det nylig lanserte DC Universe.

Kan det likevel være at de gjør noe helt annet? Grunnleggeren av studioet og medskaperen av Mortal Kombat, Ed Boon, kjørte en noe merkelig avstemning på X som nettopp ble avsluttet. Merkelig nok lurer han på hva tilhengerne hans synes er den beste måten å "bringe tilbake Killer Instinct." Som vi vet er dette Microsofts spillserie, som ble startet av Rare på midten av 90-tallet.

Boon er kjent for å ofte erte sine følgere med obskure hint og andre ting, og han skriver at han "bare er nysgjerrig". Det har imidlertid ikke hindret folk i å spekulere i at Xbox-teamet kan ha startet et samarbeid med NetherRealm for å få dem til å lage det neste Killer Instinct, akkurat som Marvel har samarbeidet med Capcom om kampspill ved flere anledninger.

Vi bør nok ikke lese for mye inn i dette, men du er kanskje enig i at det er et merkelig spørsmål som er verdt å være oppmerksom på, ikke sant? Du kan se resultatet på bildet nedenfor.