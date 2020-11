Mortal Kombat-filmen utsettes på ubestemt tid

Du ser på Annonser

Vi har ikke hørt noe særlig fra den kommende Mortal Kombat-filmen etter at en rekke skuespillere ble kjent, men da var planen fortsatt at den grunnleggende filmingen skulle være unnagjort for åtte måneder siden. En pandemi som tilsynelatende har herjet verden satte uansett sin stopper for det. Dermed har flere vært nysgjerrige på om filmen faktisk vil komme neste mars. Det virker lite sannsynlig nå.

Twitterbrukeren med det passende navnet SubZeroMKII spurte nemlig Todd Garner, en av Mortal Kombat-filmens produsenter, om vi kunne forvente noe spennende nytt fra prosjektet i nærmeste fremtid, og fikk da følgende svar:

"Vel, jeg håpet at rollebesetningen sine sosiale medier ville fått dere til å se at vi fortsatt må filme i noen dager til. Vi hadde alltid planlagt for dette, og håpet vi ville få gjort det i mars. Pandemien hadde andre planer. Vi vil ikke ha en slippdato for filmen før kinoene gjenåpner. Det samme gjelder for trailere."

Dermed kan vi vel være ganske trygge på å ikke høre Moooortal Kombaaaaaaaaat runge i kinosaler om fire måneder likevel...