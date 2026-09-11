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Jeg har lenge vært skeptisk til den nå ikke så nye undersjangeren av actionspill kjent som «Soulslikes». Dark Souls, Demon's Souls og Bloodborne er blant mine absolutte favorittspill, men av en eller annen grunn har jeg levd etter et uuttalt prinsipp om at bare FromSoftwares spill er bra, og ingen andre. Jeg prøvde «Lords of the Fallen», «Transistor» og det første «Mortal Shell», men følte alltid at noe manglet i spillopplevelsen og ga snart opp tanken på at noen andre enn Miyazaki kunne være ansvarlig for å designe mine mørke actionspill.

Nå har jeg imidlertid ombestemt meg, for når jeg tar mine første forsiktige skritt i « Mortal Shell 2, er det en annen følelse enn skepsis som fyller meg. I motsetning til hva jeg forventet, er jeg faktisk virkelig imponert over det jeg ser. Den mørke atmosfæren fanger umiddelbart oppmerksomheten min, og alt fra belysningen til karaktermodellene og nivådesignet får meg til å konkludere med at Mortal Shell 2 er et stilig spill. Virkelig stilig, faktisk, og hvis jeg kan være så dristig, vil jeg gå så langt som å si at det, rent estetisk sett, er den visuelt mest imponerende tittelen i sin undergenre. Verdenen har en mørkere og litt mer grotesk stil enn, la oss si, det FromSoftware vanligvis gjør, noe som gir den den ganske så koselig truende følelsen som vi masochistiske spillere pleier å sette pris på, og jeg får umiddelbart lyst til å dra ut på en oppdagelsesreise.

I sjeldne tilfeller får vi nye venner underveis...

Jeg spiller som The Harbinger, et slags udødelig vesen med den unike evnen til å bytte mellom kroppene til ulike falne krigere gjennom historien. Hver kropp, eller «skall», gir nye angreps- og forsvarsevner og spesialiteter, i tillegg til virkelig kult utstyr som alltid får meg til å føle meg herlig spennende når jeg vandrer blant de mørke ruinene i det falne kongeriket Fallgrim. Min oppgave er å finne og gjenvinne en rekke stjålne hellige egg og returnere dem til deres rettmessige plass i Marrow’s Keep, som også fungerer som mitt utgangspunkt og, til en viss grad, et samlingssted under eventyret mitt. Alle som er kjent med steder som Firelink Shrine, Majula, Hunter’s Dream, Nexus og andre knutepunkter av samme slag, vil sannsynligvis kjenne igjen at dette, i tillegg til å være et nyttig sted for blant annet å oppgradere utstyr og et viktig sted for historien, snart blir et slags hjem jeg vender tilbake til med jevne mellomrom, om ikke annet så for å stikke innom og få med meg de siste nyhetene.

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Ute i felten er det imidlertid alt annet enn koselig, og det er selvfølgelig der hoveddelen av « Mortal Shell 2 utspiller seg. Fiendene er tallrike, ofte groteske og av varierende størrelse, og selv om jeg etter spillets opplegg hele tiden er i underlegenhet, føler jeg meg samtidig godt rustet til å gå seirende ut av nesten enhver kamp. Forutsatt, i det minste, at jeg holder fokus. For akkurat som lignende spill i sjangeren inviterer * Mortal Shell 2 * meg inn i en nesten rytmisk dans mellom meg selv og fiendene mine, der kraftige slag veksler med godt timede unnvike- og pareringsmanøvrer inntil den ene siden har seiret. Jeg må hele tiden være på vakt overfor bevegelsesmønstrene til mine morderiske motstandere, og forholde meg ydmyk overfor det faktum at et brutalt angrep ikke alltid er den beste veien videre; jeg finner snart en spillestil som føles både utfordrende og givende på en måte jeg ikke tror jeg har opplevd siden Bloodborne. Selv om « Mortal Shell 2 er et spill med sin vanlige høye vanskelighetsgrad, føles det ni av ti ganger som om et tapt slag skyldes en feil fra min side, snarere enn at en fiende tyr til noe tull, noe jeg blant annet har opplevd i «Elden Ring». Her blir jeg invitert inn i en mer ærlig og personlig form for kamp, der alt handler om å holde fokus lenge nok til å gå seirende ut av det.

Mortal Shell 2 er sannsynligvis det flotteste spillet i sjangeren...

Mitt viktigste verktøy for å holde kampene interessante er evnen min til å parere innkommende angrep med et godt timet trykk på en knapp. På samme måte som det fungerer i blant annet Sekiro, har alle fiender en svimemåler som tømmes hver gang jeg klarer å parere et slag. Når måleren er full, senker fiendene garden, og jeg får sjansen til å utføre et kritisk motangrep, som ofte er svært stilfullt koreografert og tilsynelatende skreddersydd for hver enkelt fiendetype. Dette bidrar til en nesten filmisk følelse, der hvert nærkampsmøte føles som en avgjørende utveksling av slag og motangrep, som ofte kulminerer i et brutalt avslutningsangrep der min Harbringer får vise hvem som egentlig bestemmer. Utviklerne har også valgt å fjerne utholdenhetsmåleren i « Mortal Shell 2, noe som er en velkommen endring som ytterligere sikrer at hvert sammenstøt først avsluttes når én side står igjen. Det er ingen unødvendige pauser mellom slagene; i stedet står jeg fritt til å fortsette å hamre løs helt til siste slutt.

Sammenlignet med FromSoftwares spill er det svært få våpen spredt utover Mortal Shell 2, noe som betyr at hver gang jeg støter på et nytt våpen, er det alltid med en følelse av forventning og nysgjerrighet på hva som gjør akkurat dette våpenet unikt. Hvert våpen er knyttet til en bestemt skall og fungerer som en brikke i puslespillet i den tidligere personens historie, noe som gjør at de føles som en meningsfull del av fortellingen, selv når jeg velger å ikke bruke dem. Det finnes dessuten to typer våpen: nærkamp og langdistanse, som jeg fritt kan kombinere til jeg har funnet en kombinasjon som fungerer for meg. Ammunisjon til sistnevnte etterfylles kontinuerlig når jeg treffer fienden i nærkamp, samtidig som den deles fra en fellesbeholdning med mine andre evner som stammer fra skall og andre gjenstander. Dette betyr at langdistansevåpen generelt føles mer som et supplement enn noe man kan stole fullt og helt på, og i det store og hele synes jeg det fungerer bra og motiverer meg til å velge voldens vei, selv når jeg like gjerne kunne ha løpt forbi en gruppe fiender.

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Denne reisen tar oss tilbake til 2011 og følelsen av å spille Dark Souls for første gang...

Det hender imidlertid – faktisk ganske ofte – at jeg ikke kommer seirende ut av en kamp. Når helsebaren min synker til null, blir Harbringer-figuren min kastet ut av sitt menneskelige skall og får en siste sjanse til å ta kontroll over situasjonen. I denne tilstanden mister jeg alle evnene knyttet til skallet mitt og må, enda mer enn før, stole på mine nærkampsevner for å unngå å møte min endelige undergang. Akkurat når ammunisjonen min lades opp igjen, får jeg sjansen til å gjenvinne kroppen min ved å påføre en viss mengde skade. Følelsen av at det ofte finnes en siste utvei, oppmuntrer meg vanligvis også til å ta litt større risikoer og velge å kaste meg ut i farlige situasjoner på en måte jeg ellers ville ha unngått av rent strategiske grunner.

At jeg gjentatte ganger har trukket paralleller til FromSoftwares titler, skyldes selvfølgelig at dette er et spill som, i nesten alle vesentlige henseender, bygger videre på den mørke, intense og nå velkjente spillopplevelsen som begynte med Demon's Souls og oppfølgerne. Med Mortal Shell 2 har utviklerne imidlertid klart den imponerende bragden å hedre denne arven samtidig som de har skapt noe som føles helt eget – et spill som faktisk står på egne ben uten å trenge sammenligning med Miyazakis titler. Når det er sagt, gjør gleden ved oppdagelser og stemningen i Mortal Shell 2s kompakte åpne verden, kombinert med den engasjerende kampen, at min reise gjennom Fallgrims minner meg om hvordan det føltes å vandre gjennom Lordran for første gang. For å oppsummere opplevelsen min, er det mer eller mindre der den havner. « Mortal Shell 2 er ikke «Dark Souls», og jeg er ikke engang sikker på at det prøver å være det, men det føles som «Dark Souls» – om enn på en ny og frisk måte. Til tross for noen få feil som ved et par anledninger har tvunget meg til å starte spillet på nytt, er min erfaring at «soulslikes» aldri har vært så gode som « Mortal Shell 2, og hvis du er det minste interessert i sjangeren, er dette noe du må prøve.