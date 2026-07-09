Mortal Shell II kommer ut på PC, PS5 og Xbox Series X/S i august

HQ

Hvis du trodde at andre halvdel av august allerede var travel nok med lanseringene av Star Wars: Zero Company, Resonance: A Plague Tale Legacy, Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 og Gamescom, legger nå utvikleren Cold Symmetry enda en brikke til i spillet og fyller lanseringsperioden ytterligere opp.

Utgivelsesdatoen for Mortal Shell II er nettopp bekreftet, og oppfølgeren til action-RPG-spillet skal lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S allerede 20. august. Ja, om knapt seks uker er prosjektet her, og forhåndsbestillinger er nå åpne. Dette baner vei for at fans kan dra nytte av 72 timer med «Advanced Access» for en bestemt utgave, noe som i praksis gjør lanseringsdagen til 17. august.

I tillegg til denne nyheten har Cold Symmetry også offentliggjort prisene for Mortal Shell II, nemlig at Standard Edition vil koste fansen £39,99/€49,99, mens Devout Edition (den med støtte for Advanced Access) vil koste £47,99/€59,99 og også inkludere Obsidian Skin Pack.

Skal du sikre deg et eksemplar av « Mortal Shell II neste måned?