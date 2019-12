Du ser på Annonser

Våkne. Slå av alarmen. Stå opp. Børste tennene. Fikse håret. Rette på slipset. Pendle til jobb. Lunsj. Pendle hjem. Sove. Våkne...

Sjekke mobilen. En ny melding fra HR om at hvis du fortsetter å komme for sent til jobb må de vurdere om kontrakten din skal sendes til undersøkelse for mulighet for oppsigelse.

Våkne. Stå opp. Alarmen ringer fortsatt. Faen. Slå av alarmen. Børste tennene. Rette på slipset. Pendle til jobb. Lunsj. Pendle hjem. Sove.

Spille Blip Blop på toget fordi det distraherer deg, om ikke annet, midlertidig fra den kvernende eksistensen din. Bare et par nivåer til så kan du nullstille statusen din for en ekstra bonus!

Våkne. Slå av alarmen. Opp av senga. Opp. Kom igjen. Sånn. Komme seg på jobb. Tilbringe åtte timer på kontoret. Hjem. Spise? Sove.

Det må finnes noe alternativ til dette. Ett eller annet som bryter opp i monotonien.

Men du trenger jobben for å betale regningene slik at du har et sted å bo. Du kan ikke bytte felt uten å gå ned i lønn, og du lever allerede i grenseland nok som det er.

Ikke at det er noen ledige stillinger i de aktuelle feltene.

Våkne. Slå av alarmen. Rommet har blitt rotete. Vakle inn på badet. Børste tennene. Se en gullfisk i vasken. Flott. Hallusinasjoner også nå? Du har ikke råd til terapi så det går nok bra om du ignorerer dem. Jobb. Pendle. Hjem. Sove.

En sommerfugl ved veien var et fint lite avbrekk. Men det varte ikke lenge. Du skulle ønske du turte prøve noe annet. Det har blitt flere hjemløse i det siste. Trist.

Våkne. Badet. Fisken snakker til deg. Kanskje du burde prøve å høre på hva den har å si?

Mosaic er det nye spillet til norske Krillbite. De har jobbet hardt og utbrodert universet rundt spillet, noe som har ført til den fantastiske hjemmesiden til Mosaic Corporation. I tillegg har de gitt ut sidespillet Blip Blop på iOS og Android, og jeg må innrømme at jeg spilte det lengre enn selve Mosaic. Det varte helt til jeg møtte på en Krillbite-ansatt som hadde nådd nivå 1100-ettellerannet. Selv om det er gøy å blippe og bloppe på mobilen så finnes det fremdeles grenser.

Mosaic er en dystopisk opplevelse satt i det kapitalistiske sluttspillet hvor du jobber for det tidligere nevnte Mosaic Corporation. Underveis prøver du desperat å finne en utvei fra buret du selv har vært med å bygge rundt din egen eksistens.

Spillet er relativt kort med fem kapitler totalt, så istedenfor å greie ut for mye om historien synes jeg du heller bør støtte norsk spillindustri og kjøpe det for å finne ut hva som skjer videre.

Kort fortalt minner spillet meg litt for mye om min egen tilværelse.

Karakter: Medarbeidersamtale / Teambuildingsopphold.