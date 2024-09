Moss og Moss II er de første bekreftede titlene som får en visuell oppdatering for Meta Quest 3S

HQ

Meta avduket Meta Quest 3S, en oppgradert versjon til sin virtuelle virkelighetshjelm, i ettermiddag, og Polyarcs ledende ingeniør Brendan Walker er allerede i besittelse av den nye maskinvaren. Han avduket også en gratis oppdatering for Moss og Moss II i Meta Quest 3 og Meta Quest 3S. De små musekvil-titlene har ikke blitt rørt siden Quest 1 (Oculus Quest), men vil nå kunne rendere opptil 150% høyere enn den opprinnelige oppløsningen.

"Det er spennende å utvikle den første oppdateringen for Moss i Meta Quest siden lanseringen", sier Josh Stiksma, designdirektør hos Polyarc.

"Selv om vi mener at Moss fortsetter å sette den grafiske standarden for VR-enheter takket være arbeidet teamet gjorde under utviklingen, gjør ny maskinvareteknologi det mulig for oss å utdype følelsen av at spilleren lever seg inn i spillet og ta det enda lenger. Denne visuelle overhalingen forbedrer vann, animerer boksider og legger ytterligere vekt på høykvalitetseffekter og bokinteraksjoner."

Vann og noen farger har også blitt justert for å komme på høyde med PC-versjonen. Det er også lagt til en mulighet til å hoppe over hele kampsystemet og gjøre begge spillene til en rolig og fredelig opplevelse.

"Vi har alltid sett for oss at spillerne våre og Moss skal få en opplevelse der det er hyggelig å utforske og glede seg over den rike verdenen vår, og der de knytter følelsesmessige bånd til karakterene våre", sier Stiksma.

"Når vi ønsker nye spillere velkommen til VR, som kanskje ikke er interessert i å slåss mot fiender eller det stresset det kan forårsake, har vi utviklet en måte for dem å hoppe over det på hvis det er det de foretrekker. Og vi kunne ikke ha håpet på en bedre innledende reaksjon enn den vi har fått under interne spilltester."