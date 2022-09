Møt Alex Høgh Andersen, Johnni Gade og Sjeletyven i vår livesending på onsdag

Wrath of the Lich King Classic er rett rundt hjørnet, og vi feirer dette via en rekke storstilte livesendinger, hvor vi allerede har hatt gjester som Oscar Dronjak fra bandet Hammerfall og skuespiller Valter Skarsgård.

Den neste blir vår største så langt, og vi får igjen hyggelig besøk av Alex Høgh Andersen, Johnni Gade og Sjeletyven.

Alex Høgh Andersen er en kjent dansk skuespiller som startet sin karriere via en julekalender tilbake i 2013, men som du sikkert kjenner som Ivar the Boneless i TV-serien Vikings. Ikke nok med det, han har siden spilt i filmen The Shadow in My Eye og Viaplay-serien The Viking - En narkobarons undergang.

Johnni Gade har blitt kjent på bakgrunn av utallige fokusområder. Han er en kjent youtuber med kanaler som fokuserer på reaksjoner og gaming, han er en kjent "battlerapper" og har laget kjente såkalte "diss tracks", og han er også en suksessfull radiovert.

Sjeletyven er en uhyre suksessfull streamer som for tiden jobber med den store organisasjonen Method, som har sikret tolv World First Raid-bosser gjennom årene. Han regnes for å være en av verdens beste World of Warcraft-fokuserte streamere.

Du kan se det hele fra kl. 16.00 onsdag 14. september på vår GR Live-side.