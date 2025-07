Mot alle odds vinner Chelsea FIFA Club World Cup for andre gang

HQ

Mot alle odds beseiret Chelsea Paris Saint-Germain i finalen i verdensmesterskapet for klubblag og løftet det første trofeet i den nye FIFA-turneringen, som ikke kommer tilbake før i 2029. PSG, som var varme i trøya etter å ha vunnet Champions League og slått Bayern München og Real Madrid i utslagsrundene, virket som en klar favoritt mot Chelsea, London-laget hvis største ære i år hadde vært å vinne Conference League, en UEFA-turnering på tredje nivå.

Men PSG hadde ikke engang noe valg, og måtte se tre mål i første omgang og deretter alle sjansene sine bli annullert i andre omgang av et effektivt forsvar og en inspirert Robert Sánchez. Et nederlag vi ikke har sett maken til for det mest dominerende laget i Europa den siste tiden, og som bringer dem ned på jorden før de skal forsvare Europacupen neste år.

Frustrasjonen førte til noen stygge scener med Joao Neves som dro Marc Cucurella i håret, og Luis Enrique som overfalt Joao Pedro. Men gleden kom tilbake da Chelsea skulle løfte det nye trofeet ... selv om Donald Trump "ødela" festen da han bestemte seg for å bli med resten av laget.

Hadde Chelsea noen gang vunnet verdensmesterskapet for klubblag?

Selv om alle anser dette som en ny konkurranse, er det teknisk sett ikke det: VM for klubblag har blitt arrangert siden 2000 (men ikke hvert år), vanligvis med mesterne fra hver konføderasjon, noe som i de fleste tilfeller betydde at Champions League-vinneren hvert år hadde en mulighet til å revalidere tittelen sin og få et ekstra trofé.

Chelsea, som vant Champions League i 2021, vant også verdensmesterskapet for klubblag det året, etter å ha slått Palmeiras 2-1. Chelsea vant Champions League i 2012, men det året tapte de 1-0 for Corinthians, noe som betyr at Chelsea har to verdensmesterskap for klubblag: rekordboken nullstilles ikke. Ikke overraskende er Real Madrid (5) og FC Barcelona (3) de klubbene som har vunnet flest verdensmesterskap for klubblag.

Fra nå av vil VM for klubblag finne sted hvert fjerde år, med 32 deltakende lag, og Intercontinental Cup (som debuterte i fjor) vil ta dens plass resten av årene.