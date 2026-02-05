Møt de 11 komikerne i Saturday Night Live UK
Showet begynner å gå på lufta i mars.
Det er mange som er skeptiske til det siste forsøket på å bringe Saturday Night Live til Storbritannia, noe som til en viss grad skyldes at amerikanere og briter liker forskjellig type komedie. Mens den langvarige serien har vært en stor hit i USA, har den alltid blitt mottatt annerledes i Storbritannia, der folk er vant til en helt annen type humor.
Uavhengig av dette, og uavhengig av at det ikke har lykkes å gjøre SNL til et vanlig innslag i Storbritannia tidligere, er et nytt forsøk i gang, og med en planlagt start i mars, kjenner vi nå det 11 personer store komikerteamet som vil utgjøre kjernebesetningen og selve livsnerven i prosjektet.
Hele rollebesetningen består av følgende personer :
- Hammed Animashaun
- Ayoade Bamgboye
- Larry Dean
- Celeste Dring
- George Fouracres
- Ania Magliano
- Annabel Marlow
- Al Nash
- Jack Shep
- Emma Sidi
- Paddy Young
Den eksakte premieredatoen for når det første SNL UK-showet vil finne sted er planlagt til 21. mars (en lørdag, naturligvis), med showet satt til å strømme på Sky og Now-streamingplattformen i landet.
Kommer du til å se på?