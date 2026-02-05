Møt de 11 komikerne i Saturday Night Live UK

Det er mange som er skeptiske til det siste forsøket på å bringe Saturday Night Live til Storbritannia, noe som til en viss grad skyldes at amerikanere og briter liker forskjellig type komedie. Mens den langvarige serien har vært en stor hit i USA, har den alltid blitt mottatt annerledes i Storbritannia, der folk er vant til en helt annen type humor.

Uavhengig av dette, og uavhengig av at det ikke har lykkes å gjøre SNL til et vanlig innslag i Storbritannia tidligere, er et nytt forsøk i gang, og med en planlagt start i mars, kjenner vi nå det 11 personer store komikerteamet som vil utgjøre kjernebesetningen og selve livsnerven i prosjektet.

Hele rollebesetningen består av følgende personer :



Hammed Animashaun



Ayoade Bamgboye



Larry Dean



Celeste Dring



George Fouracres



Ania Magliano



Annabel Marlow



Al Nash



Jack Shep



Emma Sidi



Paddy Young



Den eksakte premieredatoen for når det første SNL UK-showet vil finne sted er planlagt til 21. mars (en lørdag, naturligvis), med showet satt til å strømme på Sky og Now-streamingplattformen i landet.

