nyheter
Saturday Night Live

Møt de 11 komikerne i Saturday Night Live UK

Showet begynner å gå på lufta i mars.

Det er mange som er skeptiske til det siste forsøket på å bringe Saturday Night Live til Storbritannia, noe som til en viss grad skyldes at amerikanere og briter liker forskjellig type komedie. Mens den langvarige serien har vært en stor hit i USA, har den alltid blitt mottatt annerledes i Storbritannia, der folk er vant til en helt annen type humor.

Uavhengig av dette, og uavhengig av at det ikke har lykkes å gjøre SNL til et vanlig innslag i Storbritannia tidligere, er et nytt forsøk i gang, og med en planlagt start i mars, kjenner vi nå det 11 personer store komikerteamet som vil utgjøre kjernebesetningen og selve livsnerven i prosjektet.

Hele rollebesetningen består av følgende personer :


  • Hammed Animashaun

  • Ayoade Bamgboye

  • Larry Dean

  • Celeste Dring

  • George Fouracres

  • Ania Magliano

  • Annabel Marlow

  • Al Nash

  • Jack Shep

  • Emma Sidi

  • Paddy Young

Den eksakte premieredatoen for når det første SNL UK-showet vil finne sted er planlagt til 21. mars (en lørdag, naturligvis), med showet satt til å strømme på Sky og Now-streamingplattformen i landet.

Kommer du til å se på?

