Møt endeløse horder for keiseren i Warhammer Survivors

I 2022 lanserte utvikleren Poncle et lite personlig prosjekt (da han fortsatt var et enmannsstudio og ikke et team på 25 personer som i dag) kalt Vampire Survivors, som over natten presenterte en ny sjanger for verden. Siden den gang har spillets popularitet forblitt en av de største suksessene de siste årene, og det har hatt mange imitasjoner og også dusinvis av spill inspirert av det, for eksempel det nylige Deep Rock Galactic Survivor. Inntil nå har vi imidlertid ikke sett et studio som bruker den samme spillmotoren og jobber med en offisiell tredjepartslisens, men det er det Auroch Digital har gjort med Warhammer Survivors.

Studioet som ga oss Warhammer 40,000: Boltgun jobber nå med Warhammer Survivors, Space Marine-stilens svar (selv om det også er Age of Sigmar-figurer) på sjangeren med å overleve bølger, samtidig som vi samler plyndring og erfaring og oppgraderer karakteren vår for å gjøre mer skade og drepe flere fiender samtidig.

Warhammer Survivors vil også inneholde noen av menneskehetens viktigste helter i både Fantasy- og 40K-universene, som Neave Blacktalon i Age of Sigmar, og Malum Caedo i Warhammer 40,000. Foreløpig har vi ingen utgivelsesdato for Warhammer Survivors, men vi vet at det kommer i 2026, og vi har en første trailer som du kan se nedenfor.