Møt frykten din i Reanimal: Vi trekker frem fem grunner til hvorfor du bør spille Tarsier Studios' skrekkspill

Det er på tide å møte frykten og erobre mørket. Skaperne av Little Nightmares, Tarsier Studios, er tilbake med et splitter nytt urovekkende og stemningsfullt eventyr kjent som Reanimal.

Dette skumle skrekkspillet, som nå er tilgjengelig på PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2, handler om et søskenpar som vender tilbake til en helvetesøy i et forsøk på å finne og redde sine innesperrede venner fra de skremmende monstrene som kaller det isolerte landet sitt hjem.

Selv om Reanimal allerede har blitt hyllet av kritikerne, blant annet på Gamereactor, der vi betraktet skrekkspillet som det "ultimate uttrykket" for Tarsier Studios' formel og en "utfordrer" for det beste skrekkspillet i 2026 allerede, lurer du kanskje fortsatt på om dette spillet er det rette for deg?

Hvis det høres ut som deg, frykt ikke, vi har dekket deg. Vi har laget en hendig video som dykker ned i fem grunner til at du bør spille Reanimal, det være seg den fristende terroren, de kooperative spillmulighetene eller til og med den enkle tilgangen Friend's Pass bringer til bordet. Ta en titt på hele videoen nedenfor, og ikke glem at Reanimal nå er tilgjengelig på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2.