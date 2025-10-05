Møt Maple, Zayu og Clutch, maskotene for verdensmesterskapet i fotball 2026

HQ

FIFA tar nye grep frem mot VM 2026 neste sommer, det første som skal arrangeres i tre land (USA, Mexico og Canada). For to dager siden avslørte de ballen, kalt Trionda, og også deres første offisielle videospill, FIFA Heroes, med de tre maskotene til VM.

VM i fotball 2026 vil ha tre forskjellige maskoter, for å hylle de tre vertslandene på en jevn måte. De tre maskotene er elgen Maple, som representerer Canada, jaguaren Zayu, som representerer Mexico, og skallørnen Clutch.

"Maple er en streetstyle-elskende artist, musikkentusiast og dedikert målvakt, og han har funnet et formål gjennom kreativitet, motstandsdyktighet og uforbeholden individualitet", sier FIFA om elgen, som tilsynelatende spiller som målvakt. Zayu legemliggjør meksikansk kultur gjennom dans, mat og tradisjon, og spiller som angriper. Clutch the Bald Eagle er midtbanespiller og "forener folk uansett hvor han går".

Hvis VM 2026 har tre maskoter, kan VM 2030 ha hele dyrehagen, ettersom det finner sted i seks land (Spania, Portugal, Marokko, og noen åpningskamper vil bli avholdt i Argentina, Uruguay og Paraguay).

FIFA selger allerede offisielle trøyer med maskotene. Vi synes de er ganske søte, men de kommer ikke til å detronisere Naranjito som den mest originale VM-maskoten noensinne, og han bør komme tilbake i 2030. Hva synes du om maskotene til VM 2026?