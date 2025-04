Møt Monoco fra Clair Obscur: Expedition 33 i en ny video

HQ

Utgivelsen av Clair Obscur: Expedition 33 kommer nærmere og nærmere, og 24. april er premieredatoen. Dette franske turbaserte rollespillet i klassisk japansk stil fikk mye oppmerksomhet da det ble annonsert på not-E3 for litt over et år siden, og for hver gang vi har sett det siden, har det bare klart å se bedre og bedre ut.

Vi snakker om tilsynelatende svært veldesignede verdener, en original historie og turbaserte kamper mot veldesignede monstre. For at vi skal bli bedre kjent med spillet, har vi i noen uker nå fått trailere dedikert til de fem hovedpersonene, nemlig Gustave, Maelle, Lune og Sciel - og nå har den femte og siste traileren blitt sluppet.

Her blir vi kjent med Monoco, som i motsetning til de fire andre ikke er et menneske, men en gestral. Sjekk ut videoen nedenfor for å få en bedre idé om hva dette betyr.

Clair Obscur: Expedition 33 kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X - og er inkludert i Game Pass fra og med åpningsdagen.