Møt opp til Zoom-møtene med stil med Razers Kiyo Pro Ultra-webkamera

Drømmer du noen gang om å bruke et webkamera som viser alle kollegene dine i et Zoom-møte? Kanskje du streamer eller spiller inn mye videoinnhold og vil øke kvaliteten uten å punge ut altfor mye på et dyrt kameraoppsett? Hvis en av disse gjelder kan den siste iterasjonen av Razers webkamera være i din gate.

Kjent som Kiyo Pro Ultra har denne enheten det som regnes som den største sensoren noensinne i et webkamera, som er i stand til å ta opp opptak i 4K UHD-kvalitet. Den tar også et ultrastort F/1.7 blenderåpningsobjektiv for topp kvalitet i svakt lys, og bruker ansiktssporingsteknologi for å autofokusere og automatisk justere eksponeringen avhengig av hva du gjør foran det.

Unødvendig å si, det er mange tips og triks å utforske, så for å se om dette er webkameraet for deg, sørg for å sjekke ut den nye episoden av Quick Look nedenfor for å se Kiyo Pro Ultra i aksjon.