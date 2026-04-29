Møt skurkene i Masters of the Universe

Skeletor trenger sannsynligvis ingen introduksjon som en av de mest ikoniske og innflytelsesrike skurkene i popkulturens historie. Han er så karismatisk at det er lett å glemme at den animerte serien He-Man and the Masters of the Universe faktisk inneholdt flere andre fenomenale og minneverdige skurker.

Nå ønsker Amazon og MGM Studios å minne oss på dette med en omtrent ett minutt lang trailer de kaller Forces of Evil, der vi får møte noen av hovedfiendene He-Man vil møte i sommerens blockbuster, Masters of the Universe. Filmen kommer på kino 5. juni, og du finner videoen nedenfor.