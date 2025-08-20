Møt teamet bak den briljante Star Wars Outlaws-musikken, ledet av Wilbert Roget II

HQ

Star Wars Outlaws, fjorårets undervurderte Ubisoft AAA-spill, fikk i det minste en viss anerkjennelse i prisutdelinger for musikken, som vant Game Audio Network Guild Awards og ble nominert til BAFTA, Grammy og D.I.C.E. for musikken komponert av Wilbert Roget II. Denne amerikanske komponisten, som også står bak Star Wars The Older Republic, Call of Duty WWII, Mortal Kombat 11 og Helldivers 2, tok en prat med Gamereactor på Devcom, under Gamescom 2025, og han fortalte oss om inspirasjonskildene sine til Star Wars-scoret.

Mens Roget II var hovedkomponisten av spillet, ansatt etter å ha komponert hovedtemaet, hyret han et team da han så omfanget av spillet, med fem planeter og forskjellige fraksjoner. Cody Mathew Johnson, fra Trek til Yomi, laget det nå ikoniske cantina-temaet. "Jeg elsket arbeidet hans med Trek to Yomi, der han virkelig dykket dypt ned i japanske tradisjonelle instrumenter.

Og jeg tenkte at hvis han kan legge så mye oppmerksomhet og detaljer i bare én kultur, så kan han helt sikkert gjøre det for Star Wars."

Roget hyret også inn to venner fra Seattle. John Everest, som jobbet med Disintegration, ble ansatt på grunn av sine evner til å blande synthesizer med orkestrale elementer. Kazuma Junochi, komponist på Metal Gear Solid 4 og Peace Walker (Junochi), ble hyret inn ettersom spillet har mange stealth-seksjoner. Junochi hadde også komponert en episode av Star Wars Visions, The Ninth Jedi.

Utover de nye temaene gjenbruker spillet også noen klassiske John Williams-temaer, men klokelig nok bare lagt til i noen øyeblikk av spillet. "Når du gjør disse klassiske Star Wars-øyeblikkene, som å dra opp i verdensrommet eller romkamp eller håndtere imperialistene, så høres det veldig tradisjonelt Star Wars, John Williams, ut. Men når du har å gjøre med stealth eller kriminelle fraksjoner, da bruker vi mer av de nye elementene, som instrumenter vi har funnet eller verdensinstrumenter eller designsynthesizer-elementer."

Du kan se hele intervjuet med Wilbert Roget II nedenfor med flere detaljer om Star Wars Outlaws, hvor vi også snakker om hans arbeid med Mortal Kombat og Tomb Raider-spillene.