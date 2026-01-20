Møt VF-26: Haas blir det tredje teamet til å avsløre Formel 1-bilen for 2026

HQ

I forrige uke ble de første Formel 1-bilene for 2026-sesongen avslørt, da Red Bull og søsterteamet Racing Bulls tok turen til Detroit, Michigan for å vise RB22 og VCARB03 til verden. Nå har et tredje team fulgt etter, da Haas offisielt har løftet på teppet for VF-26.

Bilen, som skal kjøres av Esteban Ocon og Ollie Bearman, ligner veldig på moderne Haas-design, ettersom den for det meste kommer i hvitt med noen røde og svarte aksenter.

Ettersom dette bare er utstillingsbilene som brukes til å presentere lakken for den kommende sesongen, er det vanskelig å vite hvor lik den offisielle løpsversjonen vil se ut, men det viktigste å merke seg er at det vil være store forhåpninger om at den kan matche ytelsen og suksessen til VF-25 fra 2025, som viste seg å være enormt innflytelsesrik for Haas ved å skaffe det minste teamet på F1-gridden hele 79 poeng og se det avslutte på en beundringsverdig åttendeplass av ti.

Den andre viktige informasjonen om VF-26 er at den vil bruke en Ferrari-skapt drivlinje, den samme enheten som også brukes i de snart avslørte Ferrari- og Cadillac-bilene.

Når det gjelder de neste bilavsløringene, ligger det an til å bli en travel uke ettersom Audi vil presentere sin bil i dag og Honda vil presentere sin nye motor i dag også, før Mercedes viser frem sin bil på torsdag, og deretter avrunder Ferrari og Alpine uken med avsløringer på fredag.

Hva synes du om VF-26?