Møt X-59: NASAs nye supersoniske jetfly som skal bryte lydmuren uten å vekke naboene

HQ

NASAs futuristiske X-59-jetfly tok til himmelen over California-ørkenen på tirsdag, gjennomførte sin første testflyvning og beviste at supersoniske reiser ikke trenger å vekke naboene.

Det slanke, enmotorede flyet, som er bygget av Lockheed Martin, lettet fra Plant 42 i Palmdale like etter soloppgang og landet trygt omtrent en time senere ved NASAs Armstrong Flight Research Center. X-59 ble fulgt av et forfølgelsesfly, klatret til 12 000 fots høyde og nådde en subsonisk hastighet på 230 mph i løpet av den første flyturen.

I motsetning til tradisjonelle supersoniske jetfly, som lager høye "soniske bommer", er X-59 konstruert for å avgi et stille "dump", ikke høyere enn en bildør som smeller igjen. Dette gjennombruddet kan åpne døren for supersoniske flyvninger over land, noe kommersielle fly lenge har vært forbudt å gjøre på grunn av støyhensyn.

NASAs testpilot Nils Larson styrte flyet, som er konstruert for å fly i Mach 1,4 i 55 000 fots høyde, mer enn dobbelt så høyt som de fleste kommersielle passasjerfly. Nå skal dataene som samles inn fra X-59, hjelpe NASA med å sette nye standarder for supersonisk flyging over befolkede områder.

X-59 har allerede vakt oppsikt, og har fått tittelen "coolest thing made in California" for 2025. "Dette arbeidet opprettholder USAs plass som ledende innen luftfart og har potensial til å endre måten folk flyr på", sa USAs transportminister og fungerende NASA-administrator Sean Duffy.

Fremtidige flyvninger vil presse X-59 til høyere høyder og hastigheter, og til slutt bryte lydmuren og teste grensene for stille supersoniske reiser.