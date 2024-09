Motemerket Hypland lanserer nytt Yu-Gi-Oh-samarbeid

HQ

Motemerket Hypland har nettopp lansert et nytt samarbeid med Yu-Gi-Oh. Fra Pot of Greed-skjorter til Toon World-hettegensere, det er mange design inspirert av det originale anime- og kortspillet du kan kaste deg over.

Det var til og med en popup-butikk med Yu-Gi-Oh-design, men for de av oss som ikke bor i USA, er det beste stedet å få tak i noe av denne merchandisen på nettet, men den blir fort utsolgt, og selv da er den ganske dyr.

Mesteparten av Hypland-samlingen er inspirert av den første sesongen av animeen, med spesielt fokus på Yugis kortstokk, Pegasus, Kaiba og Joeys mest brukte monstre.

Hvilket Yu-Gi-Oh-monster vil du ha på en t-skjorte?