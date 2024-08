Moth Kubit er et surrealistisk rollespill i stil med Undertale som kommer til PC og Nintendo Switch neste år

Det beste med å leve i denne gullalderen for små, uavhengige utviklere er at uansett hva du drømmer om, finnes det nesten helt sikkert et spill der ute (eller kommer til å finnes) om det. Og for surrealistiske historier: Moth Kubit har nettopp blitt omtalt på Nintendo Indie World.

I Moth Kubit er du en møll som jobber i et stort selskap og nettopp har fått en forfremmelse. Alt ser ut til å gå bra, men så dukker det opp noe som kalles "The Final Process", som truer verdens eksistens og, det som virker enda verre, selskapets fortjeneste. Vil Moth Kubit klare å redde selskapet sitt, og hele verden i samme slengen?

Spøk til side, dette rollespillet ser ut til å ha hentet noen gode ideer fra andre store indie-navn de siste årene, som Undertale. Dette er tydelig fra de svært forskjellige mellomsekvensene og "minispillene" vi har sett i traileren, som du kan se nedenfor. Selv utviklerne erkjenner sin egen og Disco Elysiums innflytelse.

Moth Kubit Undertale er bekreftet for utgivelse på Nintendo Switch og PC i 2025.