Mother 3s far (og onkel Reggie): vær så snill å spørre Nintendo

Selv om det ikke var en del av Nintendo Direct: Partners Showcase vi så i utlandet, ble det i forgårs annonsert at Mother 3 kommer til Nintendo Switch Online, men kun for japanske konsoller. Gitt at nyheten ikke var uten ironi med tanke på GBA-klassikerens utvikling, gjenopptok fansen det de hadde gjort i 18 år: å be om vestlige oversettelser av rollespillet.

Og siden vi lever i en tid med sosiale medier, gikk de til angrep på alle fronter. Blant annet ba de insisterende serieskaper Shigesato Itoi, som i alle fall ikke har hatt noe med spill å gjøre siden Mother 3, om å oversette til norsk. "Vær så snill, snakk med Nintendo om dette, ikke med meg", skrev forfatteren på X som svar til en fan som ba om engelsk lokalisering :

Etter så mange år har tiggingen om Mother 3 (oppfølgeren til Earthbound på denne siden av kloden) allerede blitt et meme, og når det gjelder Nintendo-memes, finnes det ingen bedre egnet enn Reggie Fils-Aime. Direktøren, som forlot Nintendo for fem år siden, har også fått en god del underskriftskampanjer om Mother 3 de siste par dagene, mest fordi det var han selv som uttalte det nå beryktede "talk to me in a year" under Switch-presentasjonen i New York, noe som både tenner håpet og det som virker som en uendelig vits.

Med tanke på at svaret ikke kom året etter, og faktisk heller aldri kom (tidene stemte overens med ryktene om utviklingen av en adaptasjon som også ble skrinlagt til slutt), kan man si at den karismatiske markedsføreren og tidligere Nintendo of America-presidenten gikk fra den holdningen til det velkjente "ikke mitt problem", denne gangen på en veldig bokstavelig måte, ettersom beslutningen om å bringe Mother 3 utenfor Japan "ikke lenger er min heller", som han skriver på X :

Har du noe håp om en eventuell lansering av en lokal versjon av Mother 3 i Europa, USA og andre regioner?