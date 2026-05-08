Er det ikke fint at Anne Hathaway har mange andre store filmer i år? Djevelen bærer Prada 2, Odysseen, Verity, The End of Oak Street. Michaela Coel har The Christophers også. Når året er omme, kan vi forhåpentligvis alle glemme det prangende drivverket som var Mother Mary.

Ok, det er ikke så ille. Nei, egentlig ikke. Det er noen elementer av filmen du trodde du ville få se da du kjøpte billetten. Kostymene er flotte, selv om vi skal komme til hvordan de er bortkastet. Musikalnumrene er bra, men det føles ikke som om de tjener noe annet formål enn å eksistere. Skuespillet gjør jobben sin, men det er så hemmet av et overskrevet manus at det føles som om det ikke er noe menneskelig i karakterene. Konsepter kommer og går, ideer er bortkastet som overflødig stoff, og hele Mother Mary etterlater deg med en følelse av at du nettopp har sett filmatiseringen av en fanfic om en popstjerne og hennes tidligere stylist. Det er interessant at Anne Hathaway faktisk har spilt hovedrollen i en fanfiction-filmatisering før.

Mother Mary I filmen Mary er Anne Hathaway hovedpersonen, en popstjerne som har nådd et punkt i karrieren der hun er mer opptatt av å sette spor etter seg enn å sette nye. Michaela Coel spiller Sam, hennes tidligere stylist og motegeni, som Mary oppsøker en regnværsdag og ber henne om å sy en kjole. Spenningen er til å ta og føle på fra det øyeblikket Sams assistent (spilt av Hunter Schafer) desperat forsøker å holde Mary unna. Hvilket drama kan disse to ha? Hva er det som får dem til å spille spill med hverandre, snakke i ring i stedet for å ta opp de problemene som har hjemsøkt dem fra ung voksen alder og frem til nå? Manuset, tydeligvis.

Mother Mary er en psykologisk thriller, ifølge beskrivelsen, men den eneste mentale torturen jeg følte, var å måtte lytte til dialogen og se karakterene våre gå rundt og rundt og rundt i en endeløs samtalesyklus. Jeg trenger ikke å få dramaet deres forklart for meg; det er ganske tydelig hvilken skade som er gjort på forholdet deres, men Mother Mary bestemmer seg for at du må sitte og sture og velte deg i manusets udugelighet til det punktet at du angrer på at du ikke tok med deg klokken, slik at du kunne se hvor mye av den 1 time og 50 minutter lange spilletiden du har kommet deg gjennom. Det aller meste av filmen foregår i en stor låve, som Sam har gjort om til atelieret sitt. Dette er bra, selv om det gjør at de pop-performance-fylte trailerne føles litt som falsk markedsføring, for av og til brukes settingen ganske interessant. Noen ganger er det nesten som en kulisse i et teaterstykke, mens det andre ganger føles som et stort gapende hull der det burde vært en interessant bakgrunn.

Ideen om en så lukket setting kunne ha fungert, hvis karakterene var så overbevisende at man ville se dem snakke med hverandre i en trang leilighet eller i en drive-thru på McDonald's. I stedet faller de langt under de ambisjonene regissør og manusforfatter David Lowery har for dem. Sam snakker som om hun ser på en synonymordbok rett utenfor bildet, noe som kunne ha vært et interessant karaktervalg. Vi kan si at hun snakker slik for å bevise sin mentale overlegenhet, etablere og beholde sin posisjon som et eksentrisk geni. Men vi kommer aldri dypt nok inn i karakteren hennes til at det valget blir tydelig, og jeg kommer ikke til å la tvilen komme Lowery til gode her. Spesielt ikke når han lar Hathaway gjøre de samme grimasene hvert eneste minutt, mens hun mumler for seg selv om det hun angrer på i karrieren, forholdet til Sam og den nye sangen hennes, som uforklarlig nok heter "Spooky Action" til tross for at den har en handlingsrelevans som man skulle tro gjorde at den trengte et tyngre navn.

Karakterene er mer ideer enn de er mennesker. Særlig Mary føles som et skudd i mørket som viser hvorfor man ikke tar skudd i mørket. I en så interessant kjendistid går Mother Marys kritikk av berømmelsen aldri lenger enn til at den er fysisk og emosjonelt utmattende, fordi hun må gjøre jobben sin. Det er heller nesten ingen utforskning av tematikken og betydningen bak navnet hennes. Sangene hennes er triste, og de fleste av dem har religiøse referanser, og karakteren selv heter Mother Mary. Igjen får vi bare ideer. Det er derfor sangene bare er sanger, og vi får bare se antrekkene Sam har laget til Mary i et kort innslag på slutten. Det er mange prikker, men ingen rød tråd som binder dem sammen.

Jeg synes ikke Mother Mary er spesielt ambisiøst. Hvis det er det, kan vi kalle meg ambisiøs hver gang jeg står opp. Jeg synes ikke den mangler noe stort. Jeg synes den prøvde å oppnå noe veldig oppnåelig, og likevel falt den flatt. Musikken fungerer, skuespillerne gjør sitt beste, og antrekkene du ser på slutten er strålende stilige, men kjernen i det som skulle ha fått denne filmen til å fungere, er like solid som et markspist eple. Beklager Anne Hathaway, men alle kan vel ikke være hits.