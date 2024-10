Moto GP-førere ber om at Valencia GP avlyses eller at inntektene doneres Marc Márquez mener at alle pengene som samles inn i Valencia GP bør doneres til ofrene for kaldfronten.

HQ Moto GP er på vei til Malaysia denne helgen, men fokuset på pressekonferansen har vært rettet mot Spania, etter at en ødeleggende kaldfront har forårsaket nesten hundre dødsfall og alvorlig skade på anleggene på Valencia-banen. Banen har sagt at selv om parkeringsplassen og veien som fører til banen er ødelagt, er selve banen i god stand. Til tross for dette er alle spanske piloter enige om at Valencia GP, som er planlagt 15.-17. november, ikke bør finne sted i det hele tatt. Jorge Martín, som leder verdensmesterskapet, har bedt Moto GP om å ta en avgjørelse så snart som mulig, og mener at det av respekt ikke burde være der. Marc Márquez, åtte ganger verdensmester, som kjemper om tredjeplassen denne sesongen, er mer direkte: "Det ville være en feil, etisk sett". "Debatten om å ha en Grand Prix der gir ingen mening, for meg er det en feil å snakke om det når det er mennesker som har mistet hjemmene sine, vi har mistet liv". For ham er den eneste måten det ville gi mening på om alle pengene som tjenes i løpet skulle gå til familiene som har mistet alt.