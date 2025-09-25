Gamereactor

Sport

Moto GP Grand Prix i Japan: Tider i Europa og hvordan du kan se det live

Slik ser du Japans GP, der Marc Márquez kan bli kronet som den beste 2025-føreren.

Etter å ha vært på turné gjennom Europa, returnerer MotoGP denne helgen med den første av fire eksotiske turer: Japan, Indonesia, Australia og Malaysia, før de to siste løpene finner sted i Portugal og Spania (Valencia). Denne helgen kan det bli Marc Márquez som blir kåret til MotoGP-mester i 2025, etter en fantastisk sesong der han har utslettet alle rivalene, til og med broren Álex Márquez.

Og når vil Márquez' potensielle seier finne sine fans i Spania og Europa? De fleste vil ligge i senga, for løpet går dessverre svært tidlig om morgenen søndag 28. september. Løpet på Twin Ring Motegi starter søndag kl. 07.00 (CEST), kl. 06.00 i Storbritannia. Sprintløpet på lørdag er klokka 8.

Tider for Japan GP 2025


  • Fri trening 1: Fredag 26. september kl. 15:45 CEST, 14:45 BST

  • Fri trening 2: Lørdag 27. september, 3:10 CEST, 2:10 BST

  • Kvalifisering 1: Lørdag 27. september, 15:50 CEST, 14:50 BST

  • Kvalifisering 2: Lørdag 27. september, 16:15 CEST, 15:15 BST

Etter kvalifiseringen blir det to løp på Twin Ring Motegi :


  • Sprintløp (12 runder): Lørdag 27. september kl. 8:00 CEST, 7:00 BST

  • Race (24 runder): Søndag 28. september: 7:00 CEST, 6:00 BST

Slik ser du MotoGP i 2025:

Nedenfor er en liste over de viktigste MotoGP-kringkasterne hvor du kan se Japan GP og de resterende fem løpene i 2025-sesongen.


  • Østerrike: Sky, Servus TV

  • Belgia: RTBF, PlaySports

  • Bulgaria: Max Sport

  • Kroatia Sportklub

  • Kypros CytaVision

  • Danmark: 3Sport

  • Finland: Viaplay Viaplay

  • Frankrike Canal+

  • Tyskland: Sky Sky, DF1

  • Ungarn Arena 4

  • Italia Sky, Canale 8

  • Nederland Ziggo Sport, Nos

  • Norge Sport3

  • Spania DAZN

  • Sverige Sport1

  • Sveits SRF

  • STORBRITANNIA TNT Sports, Quest

