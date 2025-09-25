Moto GP Grand Prix i Japan: Tider i Europa og hvordan du kan se det live
Slik ser du Japans GP, der Marc Márquez kan bli kronet som den beste 2025-føreren.
Etter å ha vært på turné gjennom Europa, returnerer MotoGP denne helgen med den første av fire eksotiske turer: Japan, Indonesia, Australia og Malaysia, før de to siste løpene finner sted i Portugal og Spania (Valencia). Denne helgen kan det bli Marc Márquez som blir kåret til MotoGP-mester i 2025, etter en fantastisk sesong der han har utslettet alle rivalene, til og med broren Álex Márquez.
Og når vil Márquez' potensielle seier finne sine fans i Spania og Europa? De fleste vil ligge i senga, for løpet går dessverre svært tidlig om morgenen søndag 28. september. Løpet på Twin Ring Motegi starter søndag kl. 07.00 (CEST), kl. 06.00 i Storbritannia. Sprintløpet på lørdag er klokka 8.
Tider for Japan GP 2025
- Fri trening 1: Fredag 26. september kl. 15:45 CEST, 14:45 BST
- Fri trening 2: Lørdag 27. september, 3:10 CEST, 2:10 BST
- Kvalifisering 1: Lørdag 27. september, 15:50 CEST, 14:50 BST
- Kvalifisering 2: Lørdag 27. september, 16:15 CEST, 15:15 BST
Etter kvalifiseringen blir det to løp på Twin Ring Motegi :
- Sprintløp (12 runder): Lørdag 27. september kl. 8:00 CEST, 7:00 BST
- Race (24 runder): Søndag 28. september: 7:00 CEST, 6:00 BST
Slik ser du MotoGP i 2025:
Nedenfor er en liste over de viktigste MotoGP-kringkasterne hvor du kan se Japan GP og de resterende fem løpene i 2025-sesongen.
- Østerrike: Sky, Servus TV
- Belgia: RTBF, PlaySports
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia Sportklub
- Kypros CytaVision
- Danmark: 3Sport
- Finland: Viaplay Viaplay
- Frankrike Canal+
- Tyskland: Sky Sky, DF1
- Ungarn Arena 4
- Italia Sky, Canale 8
- Nederland Ziggo Sport, Nos
- Norge Sport3
- Spania DAZN
- Sverige Sport1
- Sveits SRF
- STORBRITANNIA TNT Sports, Quest