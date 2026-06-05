Moto3-fører Adrián Fernández diskvalifisert fra seks løp etter at det ble oppdaget at sykkelen hans var manipulert

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Adrián Fernández, den spanske føreren fra Leopard Racing, som bruker Honda-motorsykler, har blitt diskvalifisert fra seks av de syv Moto3-løpene han har deltatt i denne sesongen, og har falt fra tredjeplass i mesterskapet (89 poeng) til 19. plass, med kun 13 poeng, etter at det ble oppdaget at motoren i motorsykkelen hans hadde blitt åpnet og manipulert.

Moto3-organisasjonen er diskvalifisert fra Grand Prix-løpene i Thailand, Brasil, USA, Spania, Frankrike og Catalonia, og respekterer kun resultatet hans i Italias Grand Prix. Da motorene ble fjernet, fant mesterskapets tekniske ledere tegn på manipulasjon i elementene som er innlemmet for å forhindre at motorene kan modifiseres, noe som viste at de hadde blitt manipulert.

Honda har rett til å legge frem sine argumenter og anke straffen, men det har så langt ikke kommet noen uttalelser fra Leopard Racing-teamet. Adrián Fernández, 22 år, lillebroren til MotoGP-føreren Raúl Fernández, har kjørt i Moto3 siden 2021.