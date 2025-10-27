Moto3-fører Noah Dettwiler i alvorlig tilstand etter krasj med José Antonio Rueda i Malaysia

HQ

En alvorlig ulykke skjedde under Malaysias Grand Prix på søndag, en krasj mellom Moto3-førerne José Antonio Rueda og Noah Dettwiler under visningsrunden. Begge ble fløyet til sykehuset i Kuala Lumpur, og Dettwiler, en 20 år gammel sveitsisk fører, var i den mest alvorlige tilstanden og måtte gjennomgå flere operasjoner.

Ulykken skjedde da Rueda, etter å ha tatt en sving, krasjet med Dettwiler, som kjørte svært sakte på grunn av et mekanisk problem med sykkelen sin. Rueda kolliderte med Dettwiler, og sveitseren mistet bevisstheten.

Rueda, 19 år gammel og nylig kronet Moto3-mester i 2025 med Red Bull KTM, var ved bevissthet og brakk hånden. Dettwiler er i en alvorlig tilstand, etter å ha mistet mye blod og fått flere hjertestans, ifølge faren, og vi venter fortsatt på oppdateringer om tilstanden hans 24 timer etter krasjet.

"Han er i gode hender, og vi ber dere respektere hans privatliv. Vi kommer ikke til å dele ytterligere detaljer på nåværende tidspunkt. Noah er en ekte fighter, og hele CIP Green Power-teamet står rett bak ham. Vi vil holde dere oppdatert så snart som mulig", sier teamet hans.