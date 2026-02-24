MotoGP 2026 er tilbake: Slik ser du Thailands GP denne helgen
Marc Márquez, Marco Bezzecchi og Álex Márquez er favoritter i det første Grand Prixet i 2026.
Den nye MotoGP-sesongen er over oss: Denne uken begynner MotoGP-sesongen 20 26 i Thailand, med det første Grand Prixet som finner sted mellom 27. februar og 1. mars: Det blir sprintløp på lørdag og til slutt Grand Prix på søndag, som avslutter den første av 22 løpshelger frem til november, med ett mål i tankene for nesten alle: å stoppe Marc Márquezs dominans etter at han feide fjoråret med Ducati Lenovo, og tok kronen med fem løp igjen.
I forsesongtestene har broren Álex Márquez allerede imponert med Gresini Racing, men det er Marco Bezzecchi som forventes å være den største utfordreren til Marc i år, i hvert fall i Buriram, etter å ha satt ny runderekord på den thailandske banen.
Hvis du ikke vil gå glipp av noe av MotoGP-actionen, her er alt du trenger å vite for å følge Thailands Grand Prix live :
Thailands Grand Prix 2026 ganger:
På grunn av tidsforskjeller vil treningen og kvalifiseringen finne sted ved daggry, men løpene på lørdag og søndag starter kl. 09.00 om morgenen (CET), kl. 08.00 i Storbritannia.
Fredag 27. februar
- Fri trening 1: 04:45 - 5:30 CET, 03:45 GMT
Lørdag 28. februar
- Fri trening 2: 04:10 - 04:40 CET, 03:45 GMT
- Kvalifisering 1: 04:50 - 05:50 CET, 03:50 GMT
- Kvalifisering 2: 05:15 - 05:30 CET, 04:15 GMT
- Sprint: 09:00 CET, 08:00 GMT
Søndag 1. mars
- Moto3-løp: 06:00 CET, 05:00 GMT
- Moto2 Race: 07:15 CET, 06:15 GMT
- MotoGP Race: 09:00 CET, 08:00 GMT
Hvordan se MotoGP live i Europa:
Her er en oppdatert liste over MotoGP-kringkastere for å se MotoGP i 2026 :
- Østerrike: Sky, Servus TV
- Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports
- Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport
- Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia Sportklub
- Kypros: Cyta Vision Cyta Vision
- Tsjekkia: Nova Sport6
- Danmark 3 Sport
- Finland Viaplay
- Frankrike: Canal+ Canal+
- Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1
- Hellas Cosmote TV
- Ungarn: 4 Arena
- Italia Sky, Canala 8
- Nederland Zigo Sport, NOS
- Norge Sport3
- Polen: Polsat Sport Polsat Sport
- Portugal: Sport TV Sport TV
- Romania Prima Sport 3
- Spania: DAZN DAZN
- Sverige: DAZN Sport Motor
- STORBRITANNIA TNT Sports