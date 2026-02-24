Gamereactor

MotoGP 2026 er tilbake: Slik ser du Thailands GP denne helgen

Marc Márquez, Marco Bezzecchi og Álex Márquez er favoritter i det første Grand Prixet i 2026.

HQ

Den nye MotoGP-sesongen er over oss: Denne uken begynner MotoGP-sesongen 20 26 i Thailand, med det første Grand Prixet som finner sted mellom 27. februar og 1. mars: Det blir sprintløp på lørdag og til slutt Grand Prix på søndag, som avslutter den første av 22 løpshelger frem til november, med ett mål i tankene for nesten alle: å stoppe Marc Márquezs dominans etter at han feide fjoråret med Ducati Lenovo, og tok kronen med fem løp igjen.

I forsesongtestene har broren Álex Márquez allerede imponert med Gresini Racing, men det er Marco Bezzecchi som forventes å være den største utfordreren til Marc i år, i hvert fall i Buriram, etter å ha satt ny runderekord på den thailandske banen.

Hvis du ikke vil gå glipp av noe av MotoGP-actionen, her er alt du trenger å vite for å følge Thailands Grand Prix live :

Thailands Grand Prix 2026 ganger:

På grunn av tidsforskjeller vil treningen og kvalifiseringen finne sted ved daggry, men løpene på lørdag og søndag starter kl. 09.00 om morgenen (CET), kl. 08.00 i Storbritannia.

Fredag 27. februar



  • Fri trening 1: 04:45 - 5:30 CET, 03:45 GMT

Lørdag 28. februar



  • Fri trening 2: 04:10 - 04:40 CET, 03:45 GMT

  • Kvalifisering 1: 04:50 - 05:50 CET, 03:50 GMT

  • Kvalifisering 2: 05:15 - 05:30 CET, 04:15 GMT

  • Sprint: 09:00 CET, 08:00 GMT

Søndag 1. mars



  • Moto3-løp: 06:00 CET, 05:00 GMT

  • Moto2 Race: 07:15 CET, 06:15 GMT

  • MotoGP Race: 09:00 CET, 08:00 GMT

Hvordan se MotoGP live i Europa:

Her er en oppdatert liste over MotoGP-kringkastere for å se MotoGP i 2026 :


  • Østerrike: Sky, Servus TV

  • Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports

  • Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport

  • Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF

  • Bulgaria: Max Sport

  • Kroatia Sportklub

  • Kypros: Cyta Vision Cyta Vision

  • Tsjekkia: Nova Sport6

  • Danmark 3 Sport

  • Finland Viaplay

  • Frankrike: Canal+ Canal+

  • Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1

  • Hellas Cosmote TV

  • Ungarn: 4 Arena

  • Italia Sky, Canala 8

  • Nederland Zigo Sport, NOS

  • Norge Sport3

  • Polen: Polsat Sport Polsat Sport

  • Portugal: Sport TV Sport TV

  • Romania Prima Sport 3

  • Spania: DAZN DAZN

  • Sverige: DAZN Sport Motor

  • STORBRITANNIA TNT Sports

