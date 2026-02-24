MotoGP 2026 er tilbake: Slik ser du Thailands GP denne helgen

HQ

Den nye MotoGP-sesongen er over oss: Denne uken begynner MotoGP-sesongen 20 26 i Thailand, med det første Grand Prixet som finner sted mellom 27. februar og 1. mars: Det blir sprintløp på lørdag og til slutt Grand Prix på søndag, som avslutter den første av 22 løpshelger frem til november, med ett mål i tankene for nesten alle: å stoppe Marc Márquezs dominans etter at han feide fjoråret med Ducati Lenovo, og tok kronen med fem løp igjen.

I forsesongtestene har broren Álex Márquez allerede imponert med Gresini Racing, men det er Marco Bezzecchi som forventes å være den største utfordreren til Marc i år, i hvert fall i Buriram, etter å ha satt ny runderekord på den thailandske banen.

Hvis du ikke vil gå glipp av noe av MotoGP-actionen, her er alt du trenger å vite for å følge Thailands Grand Prix live :

Thailands Grand Prix 2026 ganger:

På grunn av tidsforskjeller vil treningen og kvalifiseringen finne sted ved daggry, men løpene på lørdag og søndag starter kl. 09.00 om morgenen (CET), kl. 08.00 i Storbritannia.

Fredag 27. februar



Fri trening 1: 04:45 - 5:30 CET, 03:45 GMT



Lørdag 28. februar



Fri trening 2: 04:10 - 04:40 CET, 03:45 GMT



Kvalifisering 1: 04:50 - 05:50 CET, 03:50 GMT



Kvalifisering 2: 05:15 - 05:30 CET, 04:15 GMT



Sprint: 09:00 CET, 08:00 GMT



Søndag 1. mars



Moto3-løp: 06:00 CET, 05:00 GMT



Moto2 Race: 07:15 CET, 06:15 GMT



MotoGP Race: 09:00 CET, 08:00 GMT



Hvordan se MotoGP live i Europa:

Her er en oppdatert liste over MotoGP-kringkastere for å se MotoGP i 2026 :



Østerrike: Sky, Servus TV



Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports



Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport



Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Kroatia Sportklub



Kypros: Cyta Vision Cyta Vision



Tsjekkia: Nova Sport6



Danmark 3 Sport



Finland Viaplay



Frankrike: Canal+ Canal+



Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1



Hellas Cosmote TV



Ungarn: 4 Arena



Italia Sky, Canala 8



Nederland Zigo Sport, NOS



Norge Sport3



Polen: Polsat Sport Polsat Sport



Portugal: Sport TV Sport TV



Romania Prima Sport 3



Spania: DAZN DAZN



Sverige: DAZN Sport Motor



STORBRITANNIA TNT Sports

