Denne anmeldelsen kan nok fremstå som litt negativ, og for det beklager jeg. Saken er at det definitivt ikke er et dårlig spill. Faktisk er det et veldig kompetent motorsykkelspill som gjør akkurat det det er ment å gjøre. Problemet er, som jeg skal komme tilbake til senere, at jeg har spilt dette spillet for tredje året på rad nå, og alt føles likt som det gjorde første gangen.

Det er både enkeltløp og mesterskap å få kjørt om du kun ønsker å velge en rytter og kjøre mot de datastyrte motstanderne. Flerspillerdelen har opptil 22 spillere som er en oppgradering fra fjorårets 13. Så har vi spillets hovedfokus: karrieremodusen. Milestone har lagt til en helt ny managerposisjon i denne modusen. Som fan av alle typer managerspill hørtes dette ut som den drøm for meg. F1 2020 implementerte en modus hvor du kunne lage ditt eget lag, hyre inn andrefører og alt mulig. Det var ikke perfekt, men bra, og jeg likte det godt. MotoGP sin versjon er ikke like dyp.

Når du først kommer til å velge hvilket lag du ønsker å kjøre for er alt det samme som tidligere, og her er det noen forhåndsbestemte lag du kan velge å signere kontrakt med. Kontraktene inneholder noen mål som må nås, og for å være sikker på at du ikke skal få sparken kan det være greit å velge en med litt løsere krav enn andre. Det er fortsatt mulig å ansette en rekke tekniske personer i stallen som dataanalytikere og så videre, i tillegg til å kunne utvikle deler til motorsykkelen som gir bedre drivstoffkontroll og mer kontroll i svingene. Dette fantes riktig nok også i forrige versjon av spillet, og er derfor ikke noe nytt vi ser.

Noe som er forskjellig er at du i Moto2 eller MotoGP nå kan starte et andrelag, eller et satelittlag om du vil. Det er ikke det mest nyvinnende tilskuddet, men her kan du ansette ryttere, direktører og managere, og du kan bare lene deg tilbake og håpe at laget gjør det bra. Jeg skulle ønske at Milestone jobber videre med dette til neste år, og gjør modusen enda dypere. Kanskje en titt over på F1 2020's modell kunne vært en idé.

Et annet tilskudd til årets utgave er en morsom liten sekvens om du faller av motorsykkelen. I stedet for å magisk komme tilbake på sykkelen kan du nå løpe for å plukke opp sykkelen din i grusen for å komme deg videre. Bremsetemperaturer er også nytt av året, og er noe du må lære å håndtere. Det er viktig å tilpasse kjørestilen din samtidig som du må kontrollere hvor mye motorkraft du tillater motorsykkelen å bruke. Dette gjøres med noen enkle tastetrykk. Disse spillerne handler ikke bare om å kjøre fortere enn alle andre, men du må også lære å kjøre smartere, og ikke minst hvordan du håndterer hver en sving. Dette er hvor du taper og vinner tid, og det er ekstremt vanskelig å mestre.

Grafikken og lyden er som å forvente av serien. Veldig generisk musikk og motorsykkellyder. Grafikken er vekslende slik jeg skrev i min anmeldelse fra i fjor. Alt på banen ser veldig bra ut, fra motorsyklene til alle som sitter oppå dem. På utsiden av banen derimot er det mye som kan forbedres.

Om du er fan av sporten vil du selvsagt finne god underholdning her, men er du en fan har du gjerne spilt de andre spillene også, og da blir det vanskelig å skille MotoGP 21 fra de tidligere årene med disse mikroskopiske forbedringene. Serien har mottatt 7/10 de siste tre årene, og denne står seg fortsatt. Det er ikke noe nytt å få, men spillet gjør det det skal gjøre, og det er å tilby en så realistisk opplevelse som mulig for MotoGP-fans. Og dette er som sagt tidligere et veldig solid spill.