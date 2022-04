HQ

Da var det på'n igjen. På tide å fantasere om at jeg er den virtuelle utgaven av Valentino Rossi. Uslåelig på motorsykkelen som jeg styrer problemfritt gjennom hver eneste sving. Det tok meg ikke så lang tid å innse at det er mye vanskeligere enn man kanskje tror, og det er noe jeg har lært meg gjennom å spille MotoGP-serien over flere år. Dersom du kjører bil som de fleste av oss gjør er det nærmest et sjokk hvor annerledes det er å styre et kjøretøy med fire hjul sammenlignet med to. Teknikker du bruker for å kontrollere en bil vil aldri fungere i MotoGP. Å bremse i siste liten og svinge skarpt vil få motorsykkelen til å gjøre det motsatte av det du ønsker. MotoGP 22 er et spill med en bratt læringskurve for nybegynnere, men du får en helt fantastisk mestringsfølelse når du etter hvert lærer deg motorsykkelkjøring i disse spillene, og årets utgave er intet unntak.

Ettersom dette er en spillserie som kommer med en ny utgave hvert år vil det ikke være store forandringene fra år til år. Jeg kjente faktisk ingen som helst forskjell fra fjorårets versjon på verken fysikk eller følelse da jeg spilte denne utgaven. Du vet hva du får med MotoGP-serien. Nemlig en kompetent MotoGP-simulatoropplevelse. Spillet gjør det du forventer av deg, verken mer eller mindre.

Du kan begynne i enten Moto3 eller Moto2 for å kjempe deg opp til den høyeste klassen, MotoGP, eller så kan du velge å starte i toppen med en gang. Det er også en mulighet for å bygge opp et lite lag rundt deg bestående av mekanikere og ingeniører. Disse kan gi deg bedre ytelsesevne på forskjellige deler. Det er ikke en veldig dyp del av spillet, men det er i det minste noe å gjøre i stedet for å bare kjøre løp etter løp. Det er nemlig det spillet i hovedsak handler om; å kjøre løp og gjøre det så godt som mulig. Det finnes dog et lite minispill i tillegg. Du kan bygge et slags farmerlag i de lavere klassene, og ta vare på de fra en slags manager-rolle. Du ansetter ingeniører, skaffer sponsorer og så videre. Som en helhet er karrieremodusen det samme som i fjor, god men ikke flott.

Det nyeste tilskuddet, og kanskje den beste delen med spillet, er en slags historiemodus som tar oss tilbake til 2009-sesongen. For slike som meg som ikke er så godt kjent med sporten gjør spillet en god jobb med å fortelle meg hva som var så spesielt med denne sesongen, hvem de viktigste rytterne er og hva som bygde opp til denne tøffe sesongen. Fra Valentino Rossis dominans til Casey Stoner sin suksess, og forskjellige rivaliseringer og skader som ødela hele sesongen. Dette er en introduksjon, og jeg følte umiddelbart etter å ha sett en liten videosnutt at jeg hadde en komplett forståelse av hvem de fire hovedkarakterene (Rossi, Stoner, Jorge Lorenzo og Dani Pedroza) var.

Motorsportfans vil få et realt kick ut av denne nostalgien, og jeg tror dette er en spillmodus de fleste vil kose seg med. Vi får kjøre hvert løp i sesongen, og de er vanligvis oppdelt i flere forskjellige kapitler. I første løpet skal du for eksempel kjøre fem runder som Casey Stoner hvor det er viktig å beholde førsteplassene og samtidig opprettholde avstanden til andreplassen på minst fem sekunder. Når det er utført hopper du direkte over til Valentino Rossi tidligere i løpet hvor det er viktig å komme på andreplass, og til slutt til Jorge Lorenzo som ble nummer tre. Mellom byttene av rytterne er det en kort presentasjon som forteller hvorfor de er i akkurat den posisjonen. Alt er også dekket av klipp fra løpet i virkelighetens verden. Dette var virkelig en god idé med over 50 minutter med klipp fra virkeligheten som gir et godt tilbakeblikk på en spennende sesong.

Om du heller kunne tenke deg å kjøre mot andre på nett er det mulig å gjøre det i grupper på opptil 12 personer. Det er også mulighet for delt skjerm med opptil 2 spillere. Teknisk sett er spillet litt varierende. Grafikken ser virkelig bra ut enkelte steder, men blekner i skyggen av at det ser direkte stygt ut andre steder. Ryttere og motorsykler ser bra ut, men ting på siden av banen ser ikke bra ut i det hele tatt. I tillegg kan oversiktsbilder som før start i et løp virke som de er fra forrige generasjons konsoller. Dessverre hadde spillet problemer med hakking og lav FPS til tider. Jeg spilte på Xbox Series S, og en patch skal ha kommet rett etter at denne anmeldelsen ble skrevet. Håper bare den fikser problemet. Det er også et par andre småting som er irriterende som for eksempel lite konsekvente regler. Noen ganger ble jeg straffet for å være to centimeter utenfor banen, mens jeg andre ganger kunne ta snarveier over gresset uten problemer.

MotoGP 22 gir til syvende og sist det du forventer i form av en god motorsykkel-følelse. Tekniske utfordringer og det faktum at det er meget likt fjorårets utgave gjør dessverre at karakteren blir ekstra lav, men ikke misforstå, dette er nok en god MotoGP-simulator.

