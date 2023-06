HQ

MotoGP-serien er sannsynligvis den serien jeg anmelder hvert år som er mest konsekvent når det gjelder kvalitet. Det er fordi det aldri legges til nok nye ting til å blåse noen bort, men samtidig legges det til nok innhold til at det er merkbart. Resten av spillet er stort sett det samme hvert år med lignende grafikk, spillmoduser og andre ting. Er dette et faktum i MotoGP 23 også?

Svaret er ja. Grafikken er den samme som i fjor, og syklene og rytterne ser stort sett veldig bra ut, men omgivelsene begynner å føles litt utdaterte. Det føles ikke som om alle stedene utenfor asfalten har fått like mye kjærlighet. Kjøringen føles også som i fjor, der det som vanlig er et spill som det tar litt tid å mestre. Derfor er det i år lagt til nye verktøy for bremsing, akselerasjon og håndtering. Dette kan være bra for de absolutte nybegynnerne, men jeg anbefaler å slå det av umiddelbart, da det bare vil skade ferdighetene dine i det lange løp ved å stole på at motorsykkelen for eksempel bremser av seg selv. AI-en, eller de datastyrte førerne, kan fortsatt trenge litt finpussing. Hvis førerne støter på hverandre, strekker de armen i været for å spørre hva pokker du driver med. Det er ekstra morsomt fordi dette skjer hele tiden, også mellom datastyrte førere, og det føles som å se på en gruppe sinte italienere med alle håndbevegelsene.

Dette er en annonse:

Fjorårets versjon hadde den utmerkede Nine Season 2009 som fokuserte på sesongen fra samme år. Men dette var selvfølgelig bare en gimmick for fjoråret. Hva har vi i stedet denne gangen? Dessverre har vi ikke fått noe slikt som forteller en del av MotoGP-historien, men vi har fått en karrieremodus med bra innhold. Vi starter denne gangen i sluttfasen av Moto3-mesterskapet, og hvor godt vi gjør det, åpner dørene til å kjøre i samme mesterskap, Moto2 eller hovedserien MotoGP neste sesong. Etter det kommer den vanlige treningen, kvalifiseringen og racingen, men med litt rivalisering involvert. Via sosiale medier mottar du meldinger som du kan svare på med et vennlig eller sint svar. Dette kan gjøre andre ryttere til dine rivaler, og du må slå dem i neste løp, og de vil også være mer aggressive mot deg. Det finnes også andre utfordringer, for eksempel å kjøre bedre enn lagets nåværende førstefører og ta hans plass. Dette er fordi føreren som er nummer én i teamet, får bestemme utviklingen av motorsykkelen. Hvis du forblir andrefører, må du kjøre motorsykler som noen andre har valgt for deg. Hver sesong har "vendepunkter" som gir deg ulike muligheter, for eksempel å signere en ny kontrakt med teamet ditt eller finne et nytt, eller kanskje rykke opp eller ned i klassene. Noen førere er også bedre på visse baner. På Sachsenring vil for eksempel Marc Marquez være spesielt vanskelig å slå. Det er de små tingene som gjør karrieremodus interessant, sammenlignet med å bare kjøre løp etter løp.

Hvis du bare vil kjøre løp etter løp, kan du gjøre det både mot datamaskinen og mot andre spillere. Det finnes lokal co-op for to spillere i delt skjerm og online med opptil tolv spillere. Dette kan også gjøres via cross-play uavhengig av konsoll eller om det er nåværende eller forrige generasjon. Dessverre er cross-play ikke tilgjengelig på PC. Verken delt skjerm eller online flerspiller er tilgjengelig på Switch-versjonen. Det er imidlertid mulig å ha åtte spillere i lokal flerspillermodus.

Noe som mange har etterspurt veldig lenge, er dynamisk vær. Nå er det endelig her. Det kan nå gå fra tørt til vått og omvendt. Systemet er også godt implementert der banen blir våtere og våtere og det dannes sølepytter på deler av banen der førerne ikke kjører. Det er også stor forskjell på å kjøre på tørt og skikkelig vått underlag, der sistnevnte kan føles som å være en femåring på en vannsklie. Man har ingen kontroll, og det er bare å kjøre hit og dit i vannet. Det er mange ganger vanligere å velte når det er vått, som seg hør og bør. Med dette kommer også den såkalte flagg-til-flagg. Dette, som også finnes i virkeligheten, betyr at et hvitt flagg kan dukke opp under løpet hvis været endrer seg. Da kan du kjøre inn i depotet og bytte til en annen motorsykkel, forhåpentligvis med dekk som passer til underlaget. Heller ikke dette er tilgjengelig på Switch.

Dette er en annonse:

MotoGP 23 fortsetter å holde serien på et jevnt og godt nivå. Det nye dynamiske værsystemet og karrieremodus gir gode forbedringer fra i fjor, men det føles fortsatt som om det er flere steg å ta. Fansen vil likevel være fornøyd med at alle de offisielle førerne og banene fra årets løp er tilgjengelige, og alt i alt er det et flott spill for alle MotoGP-entusiaster der ute.