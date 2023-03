MotoGP 23 kjører inn på PC og konsoller i juni

Milestone og Dorna Sports har annonsert at MotoGP 23 kommer til PC og konsoller i sommer. 8. juni for å være nøyaktig. Den kommende delen av den årlige motorsportserien sies å bringe noen nye funksjoner, samt de regelmessige oppdateringene av baner og kjørere.

Vi blir fortalt at MotoGP 23 vil bli styrket med en "naturtro karrieremodus" som ser ut til å ta spillere på en reise for å bli en MotoGP-legende, og at dette vil inkludere ulike vendepunkter i karrieren der spillerne må ta avgjørelser om retningen for deres fremtid. Dette lar alle starte på Moto3-nivå og vil se oss avansere gjennom rekkene til vi kommer til toppnivået av den profesjonelle konkurransen.

For å gjøre dette enda bedre vil spillet også bringe dynamiske værsystemer for å legge til ytterligere utfordringer på løpsdagen, samt et Flag-to-Flag-løp som lar spillerne bytte sykkel når de er i gropene.

Vi er også lovet en forbedring av AI-atferd, nye kjørehjelpemidler, tilbakekomsten av MotoGP Academy, krysspilling for flerspiller og en oppdatering av Ranked Races.

Sjekk ut den nyeste traileren for MotoGP 23 nedenfor.