"Med motorsykkelen min danser vi av og til Rock'n Roll, eller så er vi mer for vals eller tango. Det kommer an på. Og det avhenger av adrenalinet og spenningen i øyeblikket. Noen ganger liker du å slåss med maskinen din." Det var det den åttedobbelte MotoGP-mesteren Marc Márquez sa for seks år siden, og det beskriver også følelsene mine hvert år når jeg blir bedt om å anmelde MotoGP. Spillet, ikke motorsporten.

MotoGP-serien er her igjen.

Å kjøre motorsykkel er en dans, men det kan også være en veldig voldelig dans der maskinen egentlig ikke vil gjøre det jeg vil. Men vi kommer tilbake til det, for jeg vil begynne med mitt største problem: Hvorfor er dette en årlig utgivelse? Dette er min følelse om alle sportsspill, men noen spill får meg til å føle det litt ekstra, og MotoGP er et av dem. Og det får meg til å klø meg i hodet at de legger til og fjerner innhold nå og da i et helt ujevnt tempo. Noen spill i serien har hatt flotte historiemoduser, der MotoGP 22 hadde en hel historie om 2009-sesongen og MotoGP 19 bød på Historic Challenges. Det var 60 forskjellige utfordringer basert på virkelige løp i fire forskjellige kategorier: 500CC Heroes (årene 1993-2001), The Dawn of the MotoGP (02-06), Great Rivalries (01-13) og The Modern Era (06-13). På MotoGP 25 er det ikke noe slikt å finne. I stedet er det lagt til ting som jeg ikke tror noen har bedt om i et MotoGP-spill: muligheten til å kjøre minibikes, motarder og flatbanemotorsykler. Hvis jeg kunne ha lagt inn "Men hvorfor?"-memet med Ryan Reynolds her, ville jeg ha gjort det.

Muligheten til å kjøre minisykkel var absolutt ikke på bingokortet mitt.

Jeg vet ikke hva den som kom på dette hadde drukket, for det var en vanvittig idé. Jeg lurer også på om det var samme person som foreslo at det skulle være en lettere vanskelighetsgrad for nykommere. For første gang er det nemlig nå det utviklerne Milestone kaller arkadefysikk, noe som forenkler motorsykkelkjøringen. De eneste kontrollene du trenger å bekymre deg for i dette alternativet er å akselerere, bremse og lene deg for å svinge. Utviklerne ønsker at dette skal gjøre det enklere for spillere som ikke er kjent med motorsykler. Problemet med denne uttalelsen er at jeg har veldig vanskelig for å se for meg at folk som ikke er interessert i motorsykler vil kjøpe dette spillet. Dette er et spill for fans av sporten eller maskinene, akkurat som de som kjøper MLB The Show er interessert i baseball. Hvis du vil ha den gamle, fulle simuleringsfølelsen, er det alternativet fortsatt tilgjengelig.

For å forbedre kjøreopplevelsen har Milestone begynt å bruke grafikkmotoren Unreal Engine 5 i spillene sine i år. Tidligere denne måneden ble for eksempel Monster Energy Supercross 25 utgitt med denne nye motoren. Forskjellen mellom disse to seriene er at Supercross hoppet over fjorårets versjon, mens MotoGP tøffer på som vanlig. Et års pause for å finjustere og legge til nytt innhold er kanskje ikke så dumt. Nytt for i år er imidlertid et forbedret lydspor av summingen fra motorsyklene. Utviklerne har vært på stedet og gjort lydopptak i samarbeid med Dorna (det spanske medieselskapet som har de kommersielle rettighetene til MotoGP) og Audio-Technica (produsent av lydutstyr). Så lyden er i hvert fall mer realistisk enn før.

Karrieresituasjonen byr på valgmuligheter.

Så hva kan du egentlig finne i spillet nå som alle de morsomme ekstramodusene er borte? Vel, du kan kjøre de tre andre motorsykkeltypene hvis du har lyst. I tillegg kan du spille i delt skjerm (to spillere), slik at dere kan sitte og le sammen mens MotoGPs toppførere kjører på små motorsykler. På nettet er det faktisk noen morsomme ting å sjekke ut. Tolv ganger i måneden arrangeres det LiveGP (med ti arrangementer i hver) der du kan samle poeng og klatre på ledertavlen. Eller kjøre rangerte løp mot spillere på samme nivå som deg selv. Dette er i full cross-play uavhengig av plattform. Frakoblet kan du kjøre enkeltløp eller mesterskap. Men det som er mest verdt å sjekke ut, er karrieremodus.

En ny innstilling er lagt til for å gjøre det enklere for nykommere. Noe å feire?

Dette er et av spillets sterkeste kort hvert år, og i år er intet unntak. Du kan velge om du vil starte i Moto3, Moto2 eller rett i MotoGP. I tillegg til dette får du velge hva målet ditt er. Skap en rivalisering for å bli kjent blant de andre førerne, samtidig som du bygger relasjoner med dem. Du kan se hvordan forholdet ditt til andre førere er under løpene med et ikon ved siden av navnet deres. Eller kanskje du heller vil prøve å flørte med et bedre lag ved å kjøre bedre enn deres svake ledd. Det er mange valgmuligheter, noe som på en måte gjør at det ikke føles som et samlebånd av løp etter løp. Etter hvert løp kan du også snakke med mekanikerne for å overbevise dem om hvordan sykkelen bør forbedres. Ulike karrierevalg og rangeringer betyr at ulike mengder poeng kan brukes til å utvikle sykkelen. Ducati er det ledende merket for øyeblikket, men hvis du legger ned nok arbeid, kan motorsykkelen du har valgt bli den nye kongen av jungelen. Det meste handler imidlertid fortsatt om å kjøre på banen. Trening, kvalifisering, løp. Den vanlige formelen. Og på banen er spillet fortsatt flott, spesielt med det nye arkadealternativet. Å få svingene riktig er som den dansen Marquez beskrev. Noen ganger flyter det veldig bra og er veldig vakkert. Noen ganger er det grovt og lidenskapelig. Timing er alt.

MotoGP 25 Men det er et spill som lener seg i samme retning som alle de tidligere spillene i serien.

MotoGP 25 Det fortsetter på samme linje som serien har vært på siden starten, i bunn og grunn. Det er et bra spill for de som elsker sporten, men det gjør ikke noe som får noen opp av stolen. En ny grafikkmotor og bedre motorsykkellyder er alltid hyggelig, men spillet hadde hatt godt av å ha en ekstra spillmodus å sette tennene i. Kanskje et tilbakeblikk til en bestemt sesong, noe som har vært i serien før. Men hvis du bare er ute etter å kjøre på banen og ikke bryr deg om alt rundt deg, vil du ikke bli skuffet.