Hvis det er én ting som er bra med motorsykkel-spill, så er det valgmuligheter. I motsetning til andre sportsspill, der én tittel dominerer og det ikke finnes noen konkurranse, har denne sjangeren flere spill å velge mellom. De fleste av dem er imidlertid utviklet av Milestone. Vi har Ride, MXGP (selv om den siste utgaven ble utgitt i 2024), Monster Energy Supercross hvis du foretrekker den typen sykkel, Speedway Challenge og andre eldre, men fortsatt populære spill som MX Bikes (fra 2019, men som fortsatt har 3886 samtidige spillere på Steam i skrivende stund). Og så har vi det offisielle MotoGP-spillet.

På vei mot årets lansering.

For å være ærlig har de siste utgavene i denne serien en tendens til å smelte litt sammen, og det gjelder også årets versjon. Hvis du hadde lansert MotoGP 26 og sagt at det var MotoGP 25, ville jeg ikke ha argumentert for et sekund. Hovedårsaken til dette er at dette er et spill med en offisiell lisens, noe som betyr at det ikke kan være like vilt som Ride. Milestone pleier imidlertid å finpusse og hamre litt på innholdet hvert år og tilbyr noen få mindre oppdateringer.

Karrieresituasjonen er forferdelig.

De trenger ikke å gjøre så mye med selve motorsykkelkjøringen, siden den er en av de beste i sjangeren, og den eneste virkelige forskjellen i år sammenlignet med i fjor er at "Pro"-opplevelsen har blitt endret for å fokusere mer på føreren. "Rider-Based Handling", som de beskriver det. Akkurat som navnet antyder, er fysikken nå designet for å la spilleren kontrollere føreren direkte i stedet for motorsykkelen. Akkurat som i virkeligheten, der det er du som lener deg, og motorsykkelen følger etter. Sykkelen begynner ikke å lene seg til siden av seg selv for å svinge, og dette har tilsynelatende gjort det nødvendig å oppdatere visse animasjoner for førerne. Etter å ha testet begge versjonene - denne rytterbaserte fysikken og det som kalles "Arcade" - kan jeg si at det er stor forskjell. Ifølge utviklerne skal "Pro" "gjøre det lettere å lære å sykle". Jeg føler det motsatte, at det er vanskeligere enn å kontrollere sykkelen i Arcade-innstillingen, men det er et spørsmål om personlig preferanse. Den andre nye funksjonen er at Moto3- og Moto2-syklene har fått oppdatert lyden.

Du kan kjøre forskjellige typer motorsykler hvis du har lyst til det.

Så det er ikke så mye som har endret seg på banen, men kanskje det har skjedd endringer andre steder i stedet? Karrieremodusen, der jeg regner med at de fleste spillere vil tilbringe mesteparten av tiden sin, er stort sett den samme. Du kan nok en gang velge å starte i Moto3, Moto2, eller hoppe rett inn i den store ligaen i MotoGP og deretter jobbe deg opp til tittelen. Etter det kommer en åpningspressekonferanse der du får velge hva målet ditt er for året, og kanskje du skaper en rivalisering, kjører godt nok til å sikre deg en kontrakt med et bedre team, eller kjører for prestisje. En ting jeg liker er at du kan utvikle sykkelen din til å konkurrere med de beste, og alle sykler kan nå maksimal ytelse hvis du bruker nok tid på å utvikle dem under testdager og debriefinger. Så Ducati og Aprilia må kanskje passe seg.

Karrieren er deretter strukturert på ukentlig basis med en offisiell løpsplan (hvis du ønsker det). Uke én kan bestå av en treningsøkt, kvalifisering, en sprint og et løp, mens uke to er det samme på en annen bane. Uke tre kan så være en såkalt Race Off, der du får sjansen til å kjøre litt mer avslappet med andre typer motorsykler, for eksempel minibikes og motarder. Et nytt sted, Canterbury Park, har blitt lagt til, slik at det nå er tre, i tillegg til de eksisterende Mont Lagard og Borgo Caselle. Nå er ikke jeg noen ekspert på hvordan profesjonelle syklister tilbringer fritiden sin, men dette er tydeligvis ment å gi oss et "innblikk i ekte syklisters treningsrutiner".

Dessverre har MotoGP 26 vært litt for forsiktige når det gjelder nytt innhold.

Hvis du derimot foretrekker flerspillermodus, kan du spille lokalt i delt skjermmodus med to spillere eller i online-løp for opptil 22 spillere med full cross-play mellom Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 og Xbox Series X/S. Enspilleropplevelsen byr på alt du kan forvente utover karrieremodus, og det finnes Grand Prix-arrangementer, mesterskap, sololøp og tidskjøring.

MotoGP 26 MotoGP er fortsatt et veldig sterkt spill i en serie som yter rettferdighet til virkelighetens MotoGP, og spillmessig er det underholdende, men dessverre føles det som om serien begynner å sakke litt for mye akterut. Det er rett og slett ikke nok nytt innhold, og det føles heller ikke tilstrekkelig annerledes enn fjorårets tittel.