MotoGP drar til COTA denne helgen: Når går GP of the Americas av stabelen?

HQ

Det tredje løpet i MotoGP-sesongen 2025 er i ferd med å finne sted. Etter to Grand Prix med samme resultat, første- og andreplass til Márquez-brødrene, flyttes konkurransen til Circuit of the Americas i Austin, Texas. Nettopp, en bane der Marc Márquez har utmerket seg og vunnet syv ganger mellom 2013 og 2021 ... og han er i sin beste form på et halvt tiår.

Når er Grand Prix of the Americas?



Trening 1: Fredag 28. mars kl. 21:00 CET, 20:00 i Storbritannia



Kvalifisering 1: Lørdag 29. mars kl. 16:50 CET, 15:50 i Storbritannia



Kvalifisering 2: Lørdag 29. mars kl. 17:15 CET, 16:15 i Storbritannia



Sprint: Lørdag 29. mars kl. 21:00 CET, 20:00 i Storbritannia



MotoGP Race: Søndag 30. mars kl. 21:00 CET, 20:00 i Storbritannia



Etter USA flytter MotoGP til Qatar 11.-13. april. Da har kanskje mester Jorge Martín kommet seg og er tilbake i konkurransen, men så langt er det et løp mellom Marc Márquez, Álex Márquez og Pecco Bagnaia. Se hele MotoGP-kalenderen og alle lagene og førerne her.