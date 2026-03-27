MotoGP: Grand Prix of the United States, tider inkludert Moto2, Moto3 og sprintløp

MotoGP fortsetter denne helgen på den berømte Circuit of the Americas i Austin, Texas, for Motorcycle Grand Prix of the United States, den siste før en måneds pause frem til Spania 26. april. Denne helgen er det dobbelt opp med motorsport, med Formel 1 Japans Grand Prix på den andre siden av jordkloden, og det gode er at løpet i Austin vil være enkelt å følge denne helgen, selv med tidsendringen som er observert i Nord-Amerika og det meste av Europa.

Dette er tidene du kan følge Motorcycle Grand Prix of the Americas

denne helgen :

Fredag 27. mars



Moto3 - FP1: 15:00 CET, 14:00 GMT



Moto2 - FP1: 15:50 horas, 14:50 GMT



MotoGP - FP1: 16:45 horas, 15:45 GMT



Lørdag 28. mars



Moto3 - FP2: 14:40 CET, 13:40 GMT



Moto2 FP2: 15:25 CET, 14:25 GMT



MotoGP - FP2: 16:10 CET, 15:10 GMT



MotoGP - Sprint: 21:00 CET, 20:00 GMT



Søndag 29. mars



Moto3 - Grand Prix (14 runder): 19:00 CEST, 18:00 BST



Moto2 - Grand Prix (16 runder): 20:15 CEST, 19:15 BST



MotoGP - Grand Prix (20 runder): 22:00 CEST, 21:00 BST



Hvordan se MotoGP live i Europa:

Her er en liste over MotoGP-kringkastere for å se MotoGP i 2026 :