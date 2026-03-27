MotoGP: Grand Prix of the United States, tider inkludert Moto2, Moto3 og sprintløp
Den tredje runden av MotoGP 2026-sesongen finner sted på Circuit of the Americas.
MotoGP fortsetter denne helgen på den berømte Circuit of the Americas i Austin, Texas, for Motorcycle Grand Prix of the United States, den siste før en måneds pause frem til Spania 26. april. Denne helgen er det dobbelt opp med motorsport, med Formel 1 Japans Grand Prix på den andre siden av jordkloden, og det gode er at løpet i Austin vil være enkelt å følge denne helgen, selv med tidsendringen som er observert i Nord-Amerika og det meste av Europa.
Dette er tidene du kan følge Motorcycle Grand Prix of the Americas
denne helgen :
Fredag 27. mars
- Moto3 - FP1: 15:00 CET, 14:00 GMT
- Moto2 - FP1: 15:50 horas, 14:50 GMT
- MotoGP - FP1: 16:45 horas, 15:45 GMT
Lørdag 28. mars
- Moto3 - FP2: 14:40 CET, 13:40 GMT
- Moto2 FP2: 15:25 CET, 14:25 GMT
- MotoGP - FP2: 16:10 CET, 15:10 GMT
- MotoGP - Sprint: 21:00 CET, 20:00 GMT
Søndag 29. mars
- Moto3 - Grand Prix (14 runder): 19:00 CEST, 18:00 BST
- Moto2 - Grand Prix (16 runder): 20:15 CEST, 19:15 BST
- MotoGP - Grand Prix (20 runder): 22:00 CEST, 21:00 BST
Hvordan se MotoGP live i Europa:
Her er en liste over MotoGP-kringkastere for å se MotoGP i 2026 :
- Østerrike: Sky, Servus TV
- Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports
- Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport
- Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Kroatia Sportklub
- Kypros: Cyta Vision Cyta Vision
- Tsjekkia: Nova Sport6
- Danmark 3 Sport
- Finland Viaplay
- Frankrike: Canal+ Canal+
- Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1
- Hellas Cosmote TV
- Ungarn: 4 Arena
- Italia Sky, Canala 8
- Nederland Zigo Sport, NOS
- Norge Sport3
- Polen: Polsat Sport Polsat Sport
- Portugal: Sport TV Sport TV
- Romania Prima Sport 3
- Spania: DAZN DAZN
- Sverige: DAZN Sport Motor
- STORBRITANNIA TNT Sports