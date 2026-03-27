Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

MotoGP: Grand Prix of the United States, tider inkludert Moto2, Moto3 og sprintløp

Den tredje runden av MotoGP 2026-sesongen finner sted på Circuit of the Americas.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

MotoGP fortsetter denne helgen på den berømte Circuit of the Americas i Austin, Texas, for Motorcycle Grand Prix of the United States, den siste før en måneds pause frem til Spania 26. april. Denne helgen er det dobbelt opp med motorsport, med Formel 1 Japans Grand Prix på den andre siden av jordkloden, og det gode er at løpet i Austin vil være enkelt å følge denne helgen, selv med tidsendringen som er observert i Nord-Amerika og det meste av Europa.

Dette er tidene du kan følge Motorcycle Grand Prix of the Americas
denne helgen :

Fredag 27. mars


  • Moto3 - FP1: 15:00 CET, 14:00 GMT

  • Moto2 - FP1: 15:50 horas, 14:50 GMT

  • MotoGP - FP1: 16:45 horas, 15:45 GMT

Lørdag 28. mars


  • Moto3 - FP2: 14:40 CET, 13:40 GMT

  • Moto2 FP2: 15:25 CET, 14:25 GMT

  • MotoGP - FP2: 16:10 CET, 15:10 GMT

  • MotoGP - Sprint: 21:00 CET, 20:00 GMT

Søndag 29. mars


  • Moto3 - Grand Prix (14 runder): 19:00 CEST, 18:00 BST

  • Moto2 - Grand Prix (16 runder): 20:15 CEST, 19:15 BST

  • MotoGP - Grand Prix (20 runder): 22:00 CEST, 21:00 BST

Hvordan se MotoGP live i Europa:

Her er en liste over MotoGP-kringkastere for å se MotoGP i 2026 :


  • Østerrike: Sky, Servus TV

  • Balkan-landene (Bosnia, Serbia, Makedonia, Montenegro): Arena Sports

  • Baltiske land: Estland, Litauen, Latvia: 3 Sport

  • Belgia: PlaySports PlaySports, RTBF

  • Bulgaria: Max Sport

  • Kroatia Sportklub

  • Kypros: Cyta Vision Cyta Vision

  • Tsjekkia: Nova Sport6

  • Danmark 3 Sport

  • Finland Viaplay

  • Frankrike: Canal+ Canal+

  • Tyskland: Sky Sky, Red Bull, DF1

  • Hellas Cosmote TV

  • Ungarn: 4 Arena

  • Italia Sky, Canala 8

  • Nederland Zigo Sport, NOS

  • Norge Sport3

  • Polen: Polsat Sport Polsat Sport

  • Portugal: Sport TV Sport TV

  • Romania Prima Sport 3

  • Spania: DAZN DAZN

  • Sverige: DAZN Sport Motor

  • STORBRITANNIA TNT Sports

Dette innlegget er kategorisert under:

SportMotoGPMarc MárquezJorge Martínmarc


Loading next content