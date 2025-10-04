MotoGP-legen sier det ville være "uaktsomt" å sette en fast dato for Jorge Martíns tilbakekomst etter den siste krasjen

HQ

Jorge Martín, MotoGP-mester i 2024, har hatt et mareritt av et år, en konstant serie med skader som begynte i forsesongen, der et alvorlig fall førte til at han gikk glipp av flere Grand Prix. Da han kom tilbake i konkurranse, under Qatars GP i april, fikk han et nytt fall som skadet ribbeina og påførte ham en pneumothorax. Han kom tilbake i juli til Tsjekkias GP... men forrige helg, under Japans GP i Motegi, krasjet han igjen under spurten og brakk kragebeinet da han kolliderte med lagkamerat Marco Bezzecchi.

Aprilia-sjef Paolo Bonora bekreftet at Martín også går glipp av Australias GP om to uker. Han kan komme tilbake til Malaysias Grand Prix en uke senere. De forventer å være tilbake før sesongfinalen i Valencia i november, men MotoGPs medisinske direktør, Dr. Angel Charte, sa at det ville være "uaktsomt" av ham å sette en fast dato for Martins tilbakekomst.

"Operasjonen var veldig bra, det er helt klart en stor skade. Vi sjekker rekonvalesensplanen med legen. Jeg kan bekrefte at han dessverre ikke kommer til å være med oss på Phillip Island , sa Bonora (via Motorsport). "Vi må forstå hans fysiske situasjon dag for dag. Det er ikke en vanlig kragebeinssprekk, det er på to steder. Så det er nødvendig å vente. En stor klem til Jorge, og jeg vil gjerne si til ham at hele teamet står ham nær i dette spesielle øyeblikket."