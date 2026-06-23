MotoGP-mesteren Marc Márquez forlenger kontrakten med Ducati med to år: Rød frem til 2028

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Den syv ganger MotoGP-mesteren Marc Márquez har signert en ny kontrakt med Ducati, og nr. 93 vil forbli hos Ducati Lenovo Team i 2027 og 2028. Márquez, som kjørte for Honda mellom 2013 og 2023, begynte hos Gresini Racing (Ducatis satellittlag) i 2024, og ble forfremmet til Ducati Lenovo året etter.

Resultatet er allerede historie: Marc Márquez slo den historiske poengrekorden for en enkelt sesong i MotoGP, med 14 seire i sprintløp og 11 Grand Prix-seire.

«Da jeg bestemte meg for å bli med i Ducati, var jeg overbevist om at dette var det mest konkurransedyktige prosjektet. De trodde på meg, og vi bygde et forhold basert på tillit og hardt arbeid. Med denne fornyelsen har de nok en gang bekreftet dette engasjementet, ved å respektere mine tidsfrister og gi meg den tryggheten jeg trengte for å ta den riktige beslutningen», sa Márquez.

Det er ikke offisielt bekreftet ennå, men det er bred enighet om at Márquez’ partner hos Lenovo fra 2027 vil være landsmannen Pedro Acosta fra KTM, ettersom hans nåværende lagkamerat Pecco Bagnaia har avvist en betydelig lønnsreduksjon hos et satellittlag og i stedet valgt å gå over til Aprilia.

Marc Márquez, igjen en seriøs utfordrer om mesterskapet i 2026

Kunngjøringen kunne ikke ha kommet på et bedre tidspunkt. Etter en dominerende sesong i 2025 fulgte et fall og et brudd i oktober 2025 – da han allerede var verdensmester den sesongen – etterfulgt av en lang restitusjons- og tilpasningsperiode som «offisielt» ble avsluttet tidligere denne måneden, da han vant Grand Prix i Ungarn, etterfulgt av en andre seier på rad i Tsjekkia forrige helg.

Márquez ligger nå på fjerdeplass i mesterskapet, 40 poeng bak lederen Marco Bezzecchi, og med denne utviklingen er han nå en seriøs utfordrer om mesterskapet i år, selv om mange allerede hadde avskrevet ham...