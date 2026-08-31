MotoGP offentliggjør de første bildene av sin første gatebane i Adelaide, Australia

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Formel 1 har de siste årene innført mange bybaner. I tråd med ideen bak den ikoniske Monaco-GP-en i Monte Carlo har F1 innført gateløp i Singapore, Baku (Aserbajdsjan), Jeddah (Saudi-Arabia), Las Vegas, Miami og snart også Madrid. MotoGP har ikke den tradisjonen, men serien, som også eies av Liberty Media, vil neste år innføre den første «bybanen» i Australia.

Søndag, samme dag som Marc Márquez vant Aragon-GP og klatret opp til andreplassen i MotoGP-sammendraget, 19 poeng bak lederen Jorge Martín, avslørte MotoGP de første bildene av Adelaide-banen – en animasjon som ikke er «AI, men svært presise beregninger», slik MotoGP-sjef Carlos Ezpeleta forklarte.

Denne banen vil erstatte Phillip Island-banen for det australske Grand Prix fra og med 2027 og minst frem til 2032, og til en kostnad på 96 millioner dollar vil den gjenbruke de samme gatene som først var vertskap for F1-banen i Adelaide (1985 til 1995), med 15 svinger på en 4,13 km lang bane, og vil bringe «atmosfæren fra en stor festival» til en av Australias største byer.